Ξέρετε τι σημαίνει το «o» στο ‘o’clock’ και το «ok»; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Η αγγλική γλώσσα έχει πολλές παράξενες και υπέροχες λέξεις που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά που μερικές φορές ξεχνάμε από πού προέρχονται.

Για παράδειγμα, όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει τη λέξη «OK» ή «εντάξει» για να συμφωνήσουμε σε κάτι, είναι το λεκτικό ισοδύναμο ενός μπράβο.

Καταγωγή του όρου «ΟΚ»

Η δημοφιλής λέξη «OK» έχει ιστορία σχεδόν 200 ετών και είναι συντομογραφία του «oll korrect». Ήταν μέρος μιας μόδας που περιλάμβανε άλλες συντομογραφίες όπως OW (oll wright), KY (know yuse, or no use) και NS (’nuff said).

Ο όρος πιστεύεται ότι προήλθε από μια τάση ορθογραφίας στη δεκαετία του 1830, όπου το «oll wright» γραφόταν σκόπιμα ως «oll korrect». Αυτό ήταν μέρος μιας ευρύτερης τάσης σκόπιμων ανορθογραφιών και συντομογραφιών εκείνη την εποχή.

Βίντεο για την ιστορική προέλευση του «ΟΚ»

Το ίδιο και με το «Ο clock»

Επίσης έχεις σκεφτεί τι σημαίνει το «o» όταν λες την ώρα; Ένας χρήστης έγραψε στα social media: «Τι σημαίνει το “O” στο η ώρα-o clock». Κάτω από την ανάρτησή του έγινε χαμός, με χρήστες να κοντράρονται για την εξήγηση. Ένας χρήστης ανέφερε εσφαλμένα: «Απλώς σημαίνει μηδέν. Οπότε το ρολόι εννέα είναι ακριβώς στις 9. Τότε 9:01 9:02 9 Ω 3… σημαίνει απλώς μηδέν». Ωστόσο, πολλές σωστές απαντήσεις ανέφεραν ότι πρόκειται για συνένωση της φράσης «του ρολογιού».

Χρονολογείται από τη Μέση Αγγλική, μια γλώσσα που μιλιόταν μετά την Νορμανδική κατάκτηση του 1066, μέχρι τα τέλη του 15ου αιώνα, αργότερα πέρασε στην καθομιλουμένη- o ή o’ ως συντομεύσεις για on ή of- και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένες λέξεις, για παράδειγμα o’clock, Jack-o’-lantern, will-o’-the-wisp.”

Όσον αφορά τα επώνυμα, ιδιαίτερα σε αυτά της κελτικής κληρονομιάς, το κοινό πρόθεμα O’ προέρχεται από την παλιά ιρλανδική «ó», που σημαίνει «απόγονος».

Εξηγώντας περισσότερα, ένα άτομο έγραψε: «Το “O” στο “O’clock» σημαίνει «of the».

Η φράση «O’clock» είναι μια συνένωση της φράσης «του ρολογιού /οf the clock», η οποία χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για να καθορίσει την ώρα σύμφωνα με το ρολόι. Για παράδειγμα, το να πεις «είναι 3 η ώρα» αρχικά σήμαινε «είναι 3 του ρολογιού». Με την πάροδο του χρόνου, το «of the» έγινε σκέτο «O», οδηγώντας στη φράση που χρησιμοποιούμε συνήθως σήμερα.

Bίντεο προέλευσης του «Ο’»

Πηγή: FOXreport.gr