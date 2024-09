CENTCOM: Επίθεση των Χούθι σε υπό ελληνική εκμετάλλευση δεξαμενόπλοιο – «Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης» του «Sounion»

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιτέθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα σύμφωνα με ανακοίνωση από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χθες, Δευτέρα, οι Χούθι επιτέθηκαν στο υπό σημαία Παναμά/ιδιοκτησίας και υπό ελληνική εκμετάλλευση MV BLUE LAGOON I και το υπό σαουδαραβική σημαία/ιδιοκτησίας και υπό σαουδαραβική εκμετάλλευση MV AMJAD με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα.

Το MV AMJAD μεταφέρει περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, σχεδόν διπλάσια ποσότητα από την ποσότητα που μετέφερε το ελληνικών συμφερόντων MV DELTA SOUNION.

Η CENTCOM ανέφερε ακόμα πως είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες διάσωσης του MV DELTA SOUNION.

Νωρίτερα, χθες η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε πως «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης» και «θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά την ίδια πηγή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη διαρροής» πετρελαίου.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 2, 2024