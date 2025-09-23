Εμανουέλ Μακρόν: Το Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσε να δοθεί στον Τραμπ μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ Εμανουέλ Μακρόν
Πηγή: ΕΡΑ

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφοδρά ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, εκτίμησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV από τη Νέα Υόρκη.

Μακρόν: Έπεσε σε αστυνομικό μπλόκο στη Νέα Υόρκη εξαιτίας του Τραμπ – «Μάντεψε, περιμένω στον δρόμο», του είπε στο τηλέφωνο

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που κινητοποιείται, που το ξαναείπε σήμερα το πρωί από το βήμα (των Ηνωμένων Εθνών): Θέλω ειρήνη, διευθέτησα επτά συρράξεις. Ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» στη Γάζα, υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως την Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ».

Ο Μακρόν προειδοποίησε εξάλλου ότι η Γαλλία δεν θα μείνει «άπραγη» στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μελετήσει όλες τις πιθανές επιλογές, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ άπραγοι (…) Θα υπερασπιζόμαστε παντού τα συμφέροντα της Γαλλίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μακρόν κατήγγειλε «τη ρητορική της άκρας αριστεράς» που «είναι απαράδεκτη όσον αφορά τον αντισημιτισμό» και «διχάζει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι αυτή η Γαλλική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για τέτοιες συμπεριφορές», είπε, αναφερόμενος «στο αντισημιτισμό που εγκαθίσταται στα κολέγια και τα λύκεια» ή στα πανεπιστήμια. Προέτρεψε μάλιστα όλη τη γαλλική κοινωνία να κινητοποιηθεί επειδή «δεν υπάρχει μαγικός νόμος κατά του αντισημιτισμού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Μετρό Αθήνας: Άρχισαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιες άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Ζητεί από τους κολοσσούς της τεχνολογίας πληροφορίες για τα μέτρα ώστε να προστατεύσουν τους χρήστες από διαδικτυακές απάτες

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να προστατεύσουν τους χρήστες τους από ...
22:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα της 21ης Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Με ένα βίντεο που παρουσιάζει το πώς έγινε η επιχείρηση βομβαρδισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων σ...
21:30 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ ότι εμποδίζει την επίτευξη εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε την Τρίτη (23/9) την κατηγορία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάσει της ...
21:05 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ προς ΝΑΤΟ: Να καταρρίπτετε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να κατ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος