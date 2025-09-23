Τραμπ προς ΝΑΤΟ: Να καταρρίπτετε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σας

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στο έδαφος του ΝΑΤΟ, λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας από τις χώρες της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας για παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας.

«Ναι, συμφωνώ», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν εάν θα υποστήριζε τέτοιες κινήσεις.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ωστόσο, απέφυγε να πει αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

ΟΟΣΑ: Οι νέες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία

Κεραμέως: Ενισχυμένη η θέση των εργαζομένων στη σημερινή αγορά εργασίας – Τι είπε για το 13ωρο

Ειδικός στις σχέσεις αποκαλύπτει τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι απατούν – Τι πρέπει να προσέξετε στον σύντροφό σας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:30 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ ότι εμποδίζει την επίτευξη εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε την Τρίτη (23/9) την κατηγορία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάσει της ...
20:58 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Reuters: Οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν σύντομα κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις ήδη από αυτή την εβδομάδα σε ολόκληρο το ...
20:32 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Η αμήχανη στιγμή που σταματούν ξαφνικά οι κυλιόμενες σκάλες στο κτίριο του ΟΗΕ – Δείτε βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ...
19:38 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 αγνοούμενοι από το χτύπημα του υπερτυφώνα Ραγκάσα – Εικόνες αποκάλυψης

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος