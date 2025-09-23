Τραμπ προς ΝΑΤΟ: Να καταρρίπτετε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στο έδαφος του ΝΑΤΟ, λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας από τις χώρες της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας για παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας.

«Ναι, συμφωνώ», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν εάν θα υποστήριζε τέτοιες κινήσεις.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ωστόσο, απέφυγε να πει αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν σε μια τέτοια ενέργεια.

«Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ» πρόσθεσε.