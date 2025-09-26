Εμανουέλ Μακρόν: Γαλλική στήριξη στη Δανία μετά τις πτήσεις drones κοντά σε αεροδρόμια

Η Γαλλία δήλωσε έτοιμη «να συμβάλει στη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου της Δανίας» μετά τις πρόσφατες πτήσεις drones που εντοπίστηκαν κοντά σε αεροδρόμια της χώρας, όπως ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», πρόσθεσε.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη κοντά στα αεροδρόμια του Άλμποργκ, του Έσμπιεργκ, του Σόντερμποργκ και του Σκρίντστρουπ. Προηγήθηκε το βράδυ της Δευτέρας πολύωρη διακοπή στη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, για τον ίδιο λόγο.

Η πρωθυπουργός της Δανίας έκανε λόγο για «υβριδικές επιθέσεις» που ενδέχεται να ενταθούν στο μέλλον, τονίζοντας πως πρόκειται για ρωσική «απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή και μέσω της πρεσβείας της στην Κοπεγχάγη χαρακτήρισε το περιστατικό «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP