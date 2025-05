Εμανουέλ Μακρόν: Αγκαζέ με την Μπριζίτ στο Ανόι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους μετά τον σάλο

Στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά το περιστατικό που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο, ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν περπάτησαν αγκαζέ στους δρόμους του Ανόι, στο Βιετνάμ, επιχειρώντας να δείξουν ενότητα και ψυχραιμία.

Το στιγμιότυπο έρχεται λίγες ώρες αφότου ο Γάλλος Πρόεδρος απέρριψε τις φήμες περί «οικογενειακής διαμάχης» και συνέκρινε το επεισόδιο αυτό με… τις θεωρίες συνωμοσίας για χρήση κοκαΐνης.

Emmanuel Macron puts on a brave face walking arm-in-arm with Brigitte after his team tried to deny his wife shoved him and he played down ‘squabble’ by comparing it to ‘crackpot’ cocaine rumours | Daily Mail Online https://t.co/X8NZdUpZbQ

