Έλον Μασκ: Θα παραιτηθώ απο Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter μόλις βρω τον αντικαταστάτη μου

Ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του χθες το βράδυ στο Twitter δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από Διευθύνων Σύμβουλος της πλατφόρμας μόλις βρει τον αντικαταστάτη του. Μετά από αυτό, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter, θα διευθύνει μόνο τις ομάδες λογισμικού και διακομιστών.

Όλα άρχισαν την περασμένη Κυριακή, όταν ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μάσκ ξεκίνησε μία δημοσκόπηση ζητώντας από τους χρήστες του Twitter να πάρουν θέση αν πρέπει να παραιτηθεί ή όχι από επικεφαλής της πλατφόρμας, λέγοντας ότι θα τηρήσει τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

