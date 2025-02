Εκλογές στη Γερμανία: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η χώρα, καλείται αφήσει το… φρένο και να πατήσει το γκάζι της ανάπτυξης – Ο παράγοντας Τραμπ

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Γερμανία, καθώς οι επικείμενες εκλογές αναμένεται να σηματοδοτήσουν σημαντικές αλλαγές, τόσο σε πολιτικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Οι Γερμανοί καλούνται να ψηφίσουν την Κυριακή (23/2) για νέα κυβέρνηση, εν μέσω μιας σειράς εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων και των πιέσεων που ασκεί ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από την επεισοδιακή κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού τον περασμένο Νοέμβριο, στον οποίο συμμετείχαν οι Σοσιαλδημοκράτες του καγκελάριου, Όλαφ Σολτς (SPD), το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) και οι Πράσινοι, μεγάλο φαβορί για την νίκη δείχνει να είναι ο Φρίντριχ Μερτς, o συντηρητικός ηγέτης της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU).

Σε ανάλυσή του ο Guardian αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανή η συγκυβέρνηση του Μερτς με το SPD σε έναν διευρυμένο συνασπισμό, αφού ο ηγέτης του CDU απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ακροδεξιό Alternative für Deutschland (AfD), που δείχνει πάντως να ενισχύει τα ποσοστά του. Αντίθετα, τελευταία δημοσκόπηση δείχνει ότι η παράταξη του Μερτς «βυθίζεται» κάτω από το όριο του 30%.

With 1 in 5 German voters still undecided, Musk is fully harnessing the Election Interference Machine to spread AfD-related content.

Among all German parties, AfD dominates the ‘For You’ tab, and X’s search suggests AfD-related content to users with keywords like ‘Germany’. pic.twitter.com/cju8LlpGzD

— Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) February 19, 2025