Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο – Ένας σοβαρά τραυματίας

Συναγερμός το βράδυ της Παρασκευής (21/2) στην Γερμανία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ και στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την Bild, από την επίθεση ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο βρίσκονται η αστυνομία και διασώστες με πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης. Αρκετοί άνθρωποι φέρονται να έχουν υποστεί σοκ. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος και τη γύρω περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες

🔴 In Berlin-Mitte ist es am Freitagabend zu einer Messerattacke gekommen. Dabei sollen mehrere Personen in der Nähe des Holocaust-Mahnmals verletzt worden sein, eine davon schwer. Nach dem Täter wird nach Informationen von NIUS gefahndet. https://t.co/m6GpZIZz3o pic.twitter.com/YI1DHoMQM4

