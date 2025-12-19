ΕΕ: «Κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΚ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταλήξει τελικά να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας και την κάλυψη του κόστους του πολέμου, παρά τις διαφωνίες που δεν επέτρεψαν τη λήψη σχετικής απόφασης στη Σύνοδο Κορυφής αυτής της εβδομάδας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), Μάνφρεντ Βέμπερ, σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή.

Όπως τόνισε ο Βέμπερ, η ΕΕ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά και για την αποπληρωμή των ευρωπαϊκών δανείων προς το Κίεβο.

«Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για την αποπληρωμή της καταστροφής που έχει δημιουργήσει η Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τα κεφάλαια θα μπορούσαν να κατευθυνθούν και στην εξόφληση των δανείων που έχει χορηγήσει η ΕΕ στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την αποτυχία των Ευρωπαίων ηγετών, το βράδυ της Πέμπτης, να πείσουν το Βέλγιο –χώρα που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων– να τα χρησιμοποιήσει άμεσα για την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Αντ’ αυτού, συμφωνήθηκε ένα εναλλακτικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που βασίζεται σε κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, χωρίς τη συμμετοχή της Ουγγαρίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας.

Ερωτηθείς αν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ που ενέκριναν οι ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί, ο Βέμπερ απάντησε: «Αυτή είναι η κατανόησή μου, ότι τελικά, στο τέλος, η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για όσα έκανε στην Ουκρανία».

Στο παρασκήνιο των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων, οι ΗΠΑ είχαν ασκήσει πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απορρίψουν το σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς η Ουάσινγκτον επιθυμούσε να αξιοποιήσει μέρος αυτών των ποσών για πρωτοβουλίες ανοικοδόμησης υπό αμερικανική ηγεσία.

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο, σημειώνοντας ότι είναι πλήρως εκτός συζήτησης. «Η ιδέα των Αμερικανών να χρησιμοποιήσουν 100 δισ. ευρώ για τους ίδιους και 100 δισ. ευρώ για τη Ρωσία δεν πρόκειται να περάσει», δήλωσε.

Παράλληλα, ο Βέμπερ υπερασπίστηκε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος πρωτοστάτησε στην –τελικά αποτυχημένη– προσπάθεια να εγκριθεί δάνειο προς την Ουκρανία με εγγύηση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι «επέδειξε ηγεσία» και ότι η πρόταση αυτή «εκτιμήθηκε θετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Όπως υπογράμμισε, «το αποτέλεσμα είναι ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν στο τραπέζι».

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο προεδρεύει ο Βέμπερ, αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική «οικογένεια» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ισχυρή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από τις τάξεις του ΕΛΚ προέρχεται επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και πολλά μέλη της Κομισιόν, υπενθυμίζει το Politico.