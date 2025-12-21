Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού

  • Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο Παλαιστίνιους στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποστηρίζοντας ότι ο ένας εκσφενδόνισε τούβλο και ο άλλος «εκρηκτικό» μηχανισμό εναντίον στρατιωτών.
  • Στην κοινότητα Καμπατία, ένας 16χρονος έφηβος υπέκυψε «στο τραύμα που υπέστη από σφαίρα των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής», ενώ ο στρατός έκανε λόγο για «τρομοκράτη» που πέταξε τούβλο.
  • Στην περιοχή Σιλάτ αλ Χαρίτια, ένας 22χρονος νεαρός σκοτώθηκε, με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό. Η βία στη Δυτική Όχθη έχει εκτοξευθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με πάνω από χίλιους Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί έκτοτε.
Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από σφαίρες του Ισραηλινού στρατού
Israeli soldiers speak with Palestinians in the West Bank urban refugee camp of Tulkarm while residence evacuate their homes and carry their belongings as the Israeli military continues its operation in the area ahead of planned home demolitions by Israeli security forces, Sunday, July 6, 2025. (AP Photo/Majdi Mohammad)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο το βράδυ ότι σκότωσε δυο Παλαιστίνιους στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υποστηρίζοντας ότι ο ένας εκσφενδόνισε τούβλο και ο άλλος «εκρηκτικό» μηχανισμό εναντίον στοιχείων του.

Στην κοινότητα Καμπατία, νότια της Τζενίν, έφηβος 16 ετών υπέκυψε «στο τραύμα που υπέστη από σφαίρα των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής», μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Νωρίτερα, το πρακτορείο μετέδωσε πως ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν και αναπτύχθηκαν στο χωριό.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του έκανε λόγο για επιχειρησιακή δραστηριότητα στην Καμπατία, όπου «τρομοκράτης πέταξε τούβλο προς την κατεύθυνση στρατιωτών, που ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ και εξάλειψαν τον τρομοκράτη».

«Ταυτόχρονα», σύμφωνα με τον στρατό, σε άλλη επιχείρηση, στην περιοχή της κοινότητας Σιλάτ αλ Χαρίτια, δυτικά της Τζενίν, «τρομοκράτης πέταξε εκρηκτικό (σ.σ. μηχανισμό) προς την κατεύθυνση στρατιωτών, που ανταπέδωσαν ανοίγοντας πυρ και εξάλειψαν τον τρομοκράτη».

Το WAFA ανέφερε ότι επρόκειτο για νεαρό 22 ετών που σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε «από σφαίρα στον κορμό κατά τη διάρκεια επιδρομής των δυνάμεων κατοχής στην κοινότητα».

«Και στα δυο συμβάντα» δεν υπήρξε τραυματισμός στις τάξεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Η Δυτική Όχθη τελεί υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967. Ήδη σε υψηλό επίπεδο, η βία στην περιοχή αυτή εξερράγη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την αιματηρή έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023. Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο τη 10η Οκτωβρίου.

Έκτοτε πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων αλλά και πολλοί άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

