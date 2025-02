Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Βανς και Ρούτε – «Το ΝΑΤΟ παραμένει πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ»

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή στη Γερμανία, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η στάση των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ και ο προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσινγκτον στην Ασία αποτελούν επίσης βασικά ζητήματα της συνόδου, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να προωθεί μια ριζική αναθεώρηση της αμερικανικής δέσμευσης στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, τόνισε ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εξακολουθεί να είναι καθοριστική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη μεγαλύτερης συμβολής από τους ευρωπαϊκούς εταίρους.

«Η Ευρώπη είναι, φυσικά, ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μια πολύ σημαντική στρατιωτική συμμαχία… αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ μπορεί πραγματικά να προσαρμοστεί για το μέλλον, και μέρος αυτού είναι να διασφαλίσουμε ότι το ΝΑΤΟ θα αναλάβει λίγο περισσότερη επιβάρυνση στην Ευρώπη, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να επικεντρωθούν σε ορισμένες από τις προκλήσεις μας στην Ανατολική Ασία», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στην ατζέντα της αμερικανικής παρουσίας στη διάσκεψη, υπογραμμίζοντας ότι «φυσικά θα μιλήσουμε για το ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα για την επιθυμία του Προέδρου να δει το ΝΑΤΟ να δαπανά λίγο περισσότερους πόρους στην άμυνα».

A strong NATO and a strong America go hand in hand. Thanks to 🇺🇸 @VP JD Vance for the discussion this morning on Europe stepping up on defence spending, working closely to boost defence production, and doing all we can to ensure a lasting peace in Ukraine. pic.twitter.com/0ENIS6Fq1C

— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 14, 2025