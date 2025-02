Ιταλία: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το νησί Έλβα – Παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, δεκάδες εγκλωβισμένοι

Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε την περασμένη νύχτα το νησί Έλβα, στην Ιταλία, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Τοσκάνης.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απεγκλωβίσουν δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν από τις κατοικίες τους, καθώς η στάθμη του νερού, λόγω της ασταμάτητης βροχής, ανέβαινε συνεχώς.

This is Bagnaia, a hamlet of Portoferraio on Elba Island, Italy tonight….🌊👀 pic.twitter.com/TcBeqfMmcK



Το νοσοκομείο του νησιού αποκλείσθηκε εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

🚨 A powerful storm has flooded Portoferraio on Italy’s Elba Island this evening. Authorities have urged residents to stay indoors and advised others to avoid the area.



Είκοσι οκτώ οδηγοί, εγκλωβισμένοι μέσα στα ΙΧ τους, σώθηκαν χάρη στην βοήθεια των πυροσβεστών και των μελών της Πολιτικής Προστασίας.

More video from Portoferraio on Italy’s Elba Island…. pic.twitter.com/YBoaX7TGrj



Εκκενώθηκε παράλληλα και μια σχολή χορού, στην οποία βρίσκονταν εννέα παιδιά και τρεις δάσκαλοι, όπως και μια πιτσαρία. Μέχρι αυτή την ώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

STORM ALERT: Portoferraio on Italy’s Elba Island is underwater tonight after a fierce storm hit! Authorities are telling locals to hunker down and warning others to steer clear.

🚨 #BreakingNews | #ElbaFlood | #StormAlert

Stay safe and informed – Follow Now and Subscribe… pic.twitter.com/PWKb1CZwr6

— 24/7WeatherPhenomenaObserver (@24weather24) February 13, 2025