Διάσκεψη Ασφαλείας Μονάχου: Οι συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία και η «σκληρή αφύπνιση» της Ευρώπης – Τι λένε ειδικοί και αξιωματούχοι

Η Γερμανία διοργανώνει αυτό το τριήμερο τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, με τη συμμετοχή έως και 60 ηγετών και πολιτικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη διάσκεψη θα συζητηθούν οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας, με έναν ανώτερο Δυτικό αξιωματούχο να εκφράζει ανησυχία, λέγοντας στο BBC ότι «αυτή είναι η πιο επικίνδυνη και αμφισβητούμενη εποχή που έχω ζήσει στην καριέρα μου».

Η Διάσκεψη, αρχίζει νωρίς το απόγευμα με χαιρετισμό του ομοσπονδιακού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, αλλά λίγο αργότερα το ενδιαφέρον στρέφεται στην ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει την θέση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης για τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ και την σχέση τους με τους εταίρους τους.

Στην φετινή Διάσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, οι επικεφαλής των κυβερνήσεων της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Λετονίας, της Δανίας, της Τσεχίας και της Κροατίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, των ΗΠΑ, της Κίνας, του Ισραήλ και του Καναδά και πολλοί άλλοι.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές διμερείς συναντήσεις, όπως αυτή του Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μιλήσει για συνάντηση απόψε «υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες.

A strong NATO and a strong America go hand in hand. Thanks to 🇺🇸 @VP JD Vance for the discussion this morning on Europe stepping up on defence spending, working closely to boost defence production, and doing all we can to ensure a lasting peace in Ukraine. pic.twitter.com/0ENIS6Fq1C

— Mark Rutte (@SecGenNATO) February 14, 2025