Διάρρηξη κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δράστη και ιδιοκτήτη – «Ήξερα ότι θα έρθουν στο δωμάτιό μου»

Μια βίαιη εισβολή σε μια κατοικία στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, ήρθε αντιμέτωπος με έναν ένοπλο διαρρήκτη.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο.

Ο 24χρονος Μπέντζαμιν Νέβερς και η κοπέλα του κοιμόντουσαν στο διαμέρισμα που μοιράζεται με έναν φίλο του το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν άκουσε το τζάμι του παραθύρου της κουζίνας να σπάει, σύμφωνα με το Fox 2 Detroit.

Video – Three injured in a shootout during a home invasion gone wrong in Dearborn Heights, Michigan.

The homeowner, his girlfriend, and the suspect were injured.

The suspect is facing several charges.

More infohttps://t.co/vpFdkmhq3S#shooting #crime #robbery #gore #police pic.twitter.com/sWONRVbTye

— Exploring Shadows (@Bizarro_Videos) January 28, 2025