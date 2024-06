D-Day: Δείτε live τη μεγαλειώδη εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την απόβαση στην Νορμανδία – Παρόντες 24 ηγέτες

Παρουσία σχεδόν είκοσι αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, περίπου 4.500 καλεσμένων, αλλά και με τιμώμενα πρόσωπα τους περίπου 200 βετεράνους πολεμιστές που έλαβαν μέρος στη στρατιωτική επιχείρηση, ξεκίνησαν σήμερα στη Νορμανδία. οι εορταστικές εκδηλώσεις για την 80η επέτειο της αποβασης των συμμαχικών δυνάμεων.

Από ελληνικής πλευράς παρών είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από πλευράς αρχηγών κρατών είναι οι εξής: Ο οικοδεσπότης πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν, ο βασιλιάς της Αγγλίας Κάρολος, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Σλοβακίας Ζουζάνα Τσαπούτοβα, ο πρόεδρος της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Πετρ Πάβελ, ο μέγας δούκας Ερρίκος του Λουξεμβούργου, ο πρίγκιπας Αλβέρτος Β’ του Μονακό, ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου, ο βασιλιάς της Δανίας Φρειδερίκος, ο γενικός κυβερνήτης της Αυστραλίας Ντέιβιντ Χέρλι, ενώ ο βασιλιάς της Νορβηγίας έστειλε τον διάδοχο πρίγκιπα Χάακον. Ο διάδοχος πρίγκιπας Ουΐλιαμ της Αγγλίας, εκπροσωπεί τον Βασιλιά Κάρολο, στην τελετή που γίνεται στην Νορμανδία. Ο Βασλιάς Κάρολος ήταν παρών στην βρετανική εκδήλωση που έγινε νωρίτερα.

Παρόντες είναι επίσης οι εξής πρωθυπουργοί:

Η Μέττε Φρεντέρικσεν για τη Δανία, ο Λυκ Φρίντεν για το Λουξεμβούργο, ο Μαρκ Ρούτε για την Ολλανδία, ο Ολαφ Σολτς για τη Γερμανία, ο Ρισι Σουνακ για το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε για τη Νορβηγία, και ο Τζάστον Τριντό για τον Καναδά, ενώ την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι «φωνές» των βετεράνων

Συγκινητικές επιστολές βετεράνων αναγνώσθηκαν κατά τις σημερινές εκδηλώσεις στη Νορμανδία για την 80η επέτειο της D-Day, της Απόβασης των Συμμάχων στις 6 Ιουνίου του 1944, όταν περισσότεροι από 150.000 συμμαχικοί στρατιώτες εισέβαλαν από θαλάσσης και αέρος στη Γαλλία για να απωθήσουν τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας.

Στη βρετανική τελετή στο Βερ-συρ-Μερ, βετεράνοι χειροκροτήθηκαν καθώς έφθαναν στο χώρο για να καταλάβουν τα καθίσματά τους, τα οποία ήταν διακοσμημένα με παπαρούνες σε έντονο κόκκινο χρώμα.

«Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σ’ αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Ας αναπαύονται εν ειρήνη», ανέφερε ο βετεράνος Τζο Μάινς στην επιστολή του, που αναγνώσθηκε από τον ηθοποιό Μάρτιν Φρίντμαν. «Ήμουν 19 χρόνων κατά την απόβαση, αλλά ήμουν ακόμα ένα αγόρι … και δεν είχα ιδέα για πόλεμο και σκοτωμούς».

«Προσπάθησα να ξεχάσω την D-Day, αλλά δεν μπορώ», έγραψε ο βετεράνος του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Ρον Χέντρι στην επιστολή του που διάβασε ο ηθοποιός Ντάγκλας Μπουθ. «Έζησα 80 χρόνια έπειτα από εκείνη την ημέρα, οι φίλοι μου έμειναν κάτω από τη γη».

Οι δύο βετεράνοι ήταν παρόντες στην τελετή.

Με τον πόλεμο να μαίνεται στην Ουκρανία, στα σύνορα της Ευρώπης, οι φετινές εκδηλώσεις αυτής της καμπής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκτούν ιδιαίτερη απήχηση.

Η επέτειος έρχεται σε μια χρονιά πολλών εκλογών, μεταξύ των οποίων και για το Ευρωκοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα και στις ΗΠΑ το Νοέμβριο. Οι ηγέτες αναμένεται ότι θα κάνουν παραλληλισμούς με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα προειδοποιήσουν για τους κινδύνους του απομονωτισμού και από την άκρα δεξιά.

Κατανυκτική μουσική ακουγόταν και ο Τομ Τζόουνς τραγούδησε «I won’t crumble with you if you fall» σε μια τελετή στην οποία παρέστησαν ο βρετανός βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα και ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ.

D-Day: Η συγκίνηση του βασιλιά Καρόλου

Ο Κάρολος, με στρατιωτική στολή, ήταν φανερά συγκινημένος καθώς απέτιε φόρο τιμής σ’ αυτούς που είχαν συμμετάσχει στην απόβαση, καθώς και στη γαλλική αντίσταση. «Θυμόμαστε το δίδαγμα που φθάνει σ’ εμάς ξανά και ξανά μέσα από τις δεκαετίες: τα ελεύθερα έθνη πρέπει να ενώνονται για να αντισταθούν μαζί στην τυραννία», δήλωσε.

«Ο θαυμασμός μας είναι αιώνιος», δήλωσε ο Κάρολος, ο οποίος μίλησε τόσο στα αγγλικά όσο και στα γαλλικά. «Ας προσευχηθούμε να μην γίνει ποτέ ξανά τέτοια θυσία».

Μετά την τελετή, ο Κάρολος, ο Μακρόν και οι σύζυγοί τους συνομίλησαν και αντάλλαξαν χειραψίες με βετεράνους και άλλους προσκεκλημένους.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως, καθώς ο αριθμός των βετεράνων μειώνεται γρήγορα και πολλοί απ’ αυτούς είναι σήμερα ηλικίας άνω των 100 ετών, η φετινές τελετές αναμένεται ότι θα είναι οι τελευταίες μεγάλης έκτασης που τους τιμούν παρουσία τους.

Περίπου 200 βετεράνοι, οι περισσότεροι Αμερικανοί ή Βρετανοί, πρόκειται να συμμετάσχουν σε τελετές ολόκληρη τη σημερινή ημέρα.