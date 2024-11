CNN: Οι λόγοι που ο Νετανιάχου «καρατόμησε» τον Γκάλαντ – Το χρονικό των εντάσεων και οι διαφωνίες

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, «καρατόμησε» τον υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ, έπειτα από μήνες κόντρας μεταξύ τους, κυρίως για την εσωτερική πολιτική της χώρας και τις στρατιωτικές προσπάθειες στα μέτωπα του πολέμου.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «η εμπιστοσύνη μεταξύ εμού και του υπουργού Άμυνας έχει ραγίσει». Η σημαντική αυτή αλλαγή ήρθε τη στιγμή που οι ψηφοφόροι στις ΗΠΑ, ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ισραήλ, ψήφιζαν για τον επόμενο Πρόεδρό τους – τον Ντόναλντ Τραμπ.

