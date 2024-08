Χεζμπολάχ: Επίδειξη ισχύος με βίντεο από τις υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις της

Ενώ στην Ντόχα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η σιιτική οργάνωση, πληρεξούσιος του Ιράν στον Λίβανο, έκανε σήμερα μια επίδειξη ισχύος, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο δείχνει το τεράστιο οπλοστάσιό της.

Το βίντεο δείχνει δίκτυο υπόγειων τούνελ και μεγάλους εκτοξευτές πυραύλων, τροφοδοτώντας φόβους για γενικευμένη σύρραξη ανάμεσα στην σιιτική φιλοϊρανική οργάνωση και το Ισραήλ.

Το βίντεο υποτίθεται ότι δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή “Imad 4“. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των διοικητών της οργάνωσης που σκοτώθηκε σε επίθεση του Ισραήλ, το 2008, λεγόταν Ιμάντ Μουγνίγε.

Το βίντεο έχει τίτλο «Τα βουνά μας είναι τα οπλοστάσιά μας» και λέει: «Αν νομίζετε ότι η Χαμάς έχει τούνελ, δεν έχετε της Χεζμπολάχ». Μεταξύ άλλων δείχνει μία καταπακτή που ανοίγει για να βγει ένα εκτοξευτής πυραύλων.

«Εχουμε στην κατοχή μας στόχους, οι συντεταγμένες είναι στα χέρια μας, και αυτοί οι πύραυλοι έχουν τοποθετηθεί και είναι στραμμένοι εναντίον των πιο μυστικών στόχων», δηλώνει ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα. Το βίντεο έχει αγγλικούς και εβραϊκούς υπότιτλους.

If you think Hamas has tunnels, you haven’t seen Hezbollah’s!

“Imad 4 tunnel”, released today. pic.twitter.com/sWSxPQCrMj

— Warfare Analysis (@warfareanalysis) August 16, 2024