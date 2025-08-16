Bild: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μεταβούν στον Λευκό Οίκο μόνο εφόσον τους απευθυνθεί επίσημη πρόσκληση

Οι ηγέτες της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα μεταβούν την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχουν στην συνάντηση του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μόνο εφόσον υπάρξει επίσημη πρόσκληση από τον Λευκό Οίκο, μεταδίδει η BILD, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προσφέρει στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την δυνατότητα να συνοδεύεται από Ευρωπαίους πολιτικούς, δεν υπάρχει ωστόσο επίσημη πρόσκληση για τους ίδιους. Οι Ευρωπαίοι, σημειώνει η BILD, «είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν ένα καθαρό σόου».

