Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να περιορίσει τις επιθέσεις κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες φέρεται να κάλεσαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής του Ισραήλ σε σχέση με τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.
  • Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα προς το Ισραήλ εντείνονται, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
  • Η Δυτική Όχθη, μία περιοχή όπου ζουν περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, παραμένει κομβικό ζήτημα στις συζητήσεις για τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δυτική Όχθη εποικισμοί στρατός Ισραήλ
Εποικισμοί στην Δυτική Όχθη. Πηγή: Flash90

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι πιο στενοί του συνεργάτες φέρεται να κάλεσαν τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής του Ισραήλ σε σχέση με τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που ήρθε στο φως τη Δευτέρα.

Η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε άμεσα από το Reuters, που επικοινώνησε με τις πηγές του.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις από τη διεθνή κοινότητα προς το Ισραήλ εντείνονται, με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη — μία περιοχή όπου ζουν περίπου 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και που παραμένει κομβικό ζήτημα στις συζητήσεις για τη δημιουργία μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ.

