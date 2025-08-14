Αργεντινή: Μολυσμένη φαιντανύλη σκότωσε 87 ασθενείς – Διεξάγεται έρευνα

Η δικαιοσύνη στην Αργεντινή διενεργεί έρευνα για τον θάνατο τουλάχιστον 87 ασθενών σε διάφορα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας της Λατινικής Αμερικής επειδή τους χορηγήθηκε ιατρική φαιντανύλη μολυσμένη από βακτήρια.

Υποβλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων από τον αργεντίνικο οργανισμό φαρμάκων, τροφίμων και ιατρικής τεχνολογίας (ANMAT) μετά τον εντοπισμό από νοσοκομείο των βακτηρίων Klebsiella pneumoniae και Ralstonia pickettii σε ιατρική φαιντανύλη –ισχυρό οπιοειδές– που χορηγήθηκε σε ασθενείς.

🚨🇦🇷 #AHORA | Fentanilo contaminado en Argentina: Revelan que inyectaron a 45 mil pacientes de todo el país. Hay casi 100 fallecidos. pic.twitter.com/TfprEmSRdw — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 14, 2025

Οι θάνατοι καταγράφτηκαν σε νοσοκομεία στις επαρχίες Μπουένος Άιρες, Σάντα Φε (κεντρικά), Φορμόσα (βορειοανατολικά) και Κόρδοβα (κεντρικά), τόνισε ο δικαστής Ερνέστο Κρέπλακ, στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα La Nación.

Σύμφωνα με το άρθρο, η έρευνα αφορά τουλάχιστον 24 πρόσωπα. Ανάμεσά τους είναι ο Αριέλ Φουρφάρο Γκαρσία, ιδιοκτήτης των εταιρειών HLB Pharma και Laboratorios Ramallo, που παρήγαγε και πούλησε τη μολυσμένη φαιντανύλη, σύμφωνα με τη La Nación.

Πέντε μολυσμένες παρτίδες διανεμήθηκαν σε οκτώ νοσοκομεία και κέντρα υγείας της χώρας.

💉 Medical-use contaminated fentanyl death toll in Argentina rises to 87, could rise to 96 ✍️ @FacundoIglesia https://t.co/P5EJZ49MER — Buenos Aires Herald (@BAHeraldcom) August 12, 2025

Πριν από δύο εβδομάδες συγγενείς ασθενών που πέθαναν διαδήλωσαν μπροστά στο ιταλικό νοσοκομείο στη Λα Πλάτα, 60 χιλιόμετρα νότια από το Μπουένος Άιρες, για να αξιώσουν να αποδοθεί «δικαιοσύνη για τα θύματα της φαιντανύλης».

«Η φαιντανύλη τον σκότωσε μέσα σε μερικές μέρες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεχάντρο Αγιάλα, ο αδελφός του Λεονέλ, που πέθανε στα 32 του χρόνια.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλέστηκε η La Nación, ο απολογισμός των θανάτων που συνδέονται με αυτή τη βακτηριακή μόλυνση ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς μελετώνται ακόμη ιατρικοί φάκελοι αποβιωσάντων ασθενών.