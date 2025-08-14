Βίντεο: Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής κάνει ρίψη νερού επάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ένα ελικόπτερο της Πυροσβεστικής επιχειρώντας ρίψη νερού κοντά σε κατοικία στην Πάτρα, δίπλα σε δρόμο, το ρίχνει επάνω σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από το κινητό ενός περαστικού φαίνεται το ελικόπτερο να κάνει μια ιδιαίτερα χαμηλή πτήση προκειμένου να ρίξει το νερό που μεταφέρει στο σωστό σημείο.

Από την ορμή του νερού ένα δέντρο σχεδόν κόβεται στη μέση.

Την ώρα που το ελικόπτερο ρίχνει την τεράστια ποσότητα του νερού περνούν απο κάτω αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια αναστάτωση. Στο βίντεο ακούγεται ένα απότομο φρενάρισμα με τους περαστικούς να φωνάζουν και να αναρωτιούνται τι έχει συμβεί. Μάλιστα, ακούγεται ένας κάτοικος της περιοχής να λέει χαρακτηριστικά «τον σκότωσε».

