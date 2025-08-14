Τροχαίο στην Ιεράπετρα – Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/8) στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, χρειάστηκε να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας τραυματία από αυτοκίνητο, έπειτα από ατύχημα που συνέβη στην Ιεράπετρα.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες η τραυματισμένη γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε μία τραυματισμένη γυναίκα από ΙΧΕ όχημα και παρελήφθη από #ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία τροχαίου, σε περιοχή του δήμου Ιεράπετρας Κρήτης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025

