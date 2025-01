Απελευθερώθηκαν οι 3 πρώτες γυναίκες όμηροι της Χαμάς – Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό

Το σαουδαραβικό πρακτορείο Al Arabiya μετέδωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε τις τρεις πρώτες Ισραηλινές ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Ερυθρός Σταυρός αρχίζει τώρα να μεταφέρει τις Romi Gonen, Emily Damari και Doron Steinbrecher στις IDF στην περιοχή του διαδρόμου Netzarim, προσθέτει το δημοσίευμα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες.

Ο Ερυθρός Σταυρός θα τις μεταφέρει σε ειδικό κέντρο υποδοχής που έχει δημιουργήσει για την υποδοχή τους.

Οι εικόνες δείχνουν τις τρεις Ισραηλινές ομήρους να φτάνουν στην πλατεία της Γάζας και να παραδίδονται στον Ερυθρό Σταυρό.

Οι Romi Gonen, Emily Damari και Doron Steinbrecher φαίνονται να περπατούν χωρίς βοήθεια.

Σε αντίθεση με δημοσίευμα του Al Arabiya, ο Ερυθρός Σταυρός δεν έχει παραλάβει ακόμη τους Ισραηλινούς ομήρους Romi Gonen, Emily Damari και Doron Steinbrecher από τη Χαμάς, λένε ισραηλινές πηγές. Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν μεγάλο πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται δίπλα στα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού στην πλατεία Σαράγια στο κέντρο της πόλης της Γάζας, προφανώς εκεί όπου θα γίνει η παράδοση.

Dozens of Hamas’ Al-Qassam fighters arrive in Gaza City’s Saraya Square to hand over the Israeli hostages to the Red Cross. Hundreds of cheering Gazans are surrounding the vehicles carrying the hostages. https://t.co/6UZlSxC3Zu pic.twitter.com/YMYHiXcNY5

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) January 19, 2025