Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Το κράτος δεν παρέχει επαρκή σίτιση σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σε μία σπάνια απόφαση, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει επαρκή σίτιση στους Παλαιστίνιους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η πρακτική αυτή παραβιάζει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις που διασφαλίζουν την ανθρώπινη διαβίωση. Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με τις συνεχιζόμενες μαζικές συλλήψεις χιλιάδων ατόμων στη Λωρίδα της Γάζας, πολλοί από τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, μετά από μήνες κράτησης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει επανειλημμένα συνθήκες κακομεταχείρισης στα κέντρα κράτησης. Ανέφεραν ανεπαρκή τροφή, απουσία ιατρικής φροντίδας, ανθυγιεινό περιβάλλον και περιστατικά βίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός 17χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάρτιο σε ισραηλινή φυλακή. Ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι η πείνα ήταν πιθανή αιτία του θανάτου του.

Η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο κατατέθηκε από την Ένωση για τα Ατομικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) και την οργάνωση Gisha. Οι δύο οργανώσεις υποστήριξαν ότι από την έναρξη του πολέμου η κυβέρνηση εφάρμοσε πολιτική που περιόρισε δραστικά τη σίτιση των κρατουμένων, οδηγώντας σε κακή διατροφή και περιστατικά λιμοκτονίας.

Το δικαστήριο, με ψήφους δύο προς έναν, αποφάνθηκε ότι το κράτος έχει νομική υποχρέωση να παρέχει στους κρατούμενους «επαρκή τροφή για ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης». Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι η παροχή τροφίμων δεν καλύπτει τα ελάχιστα όρια που προβλέπει ο νόμος και διέταξαν την υπηρεσία φυλακών να λάβει άμεσα μέτρα.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος έχει υπό την εποπτεία του το σωφρονιστικό σύστημα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ετυμηγορία ως στήριξη προς «τους τρομοκράτες της Χαμάς», ενώ οι Ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα, όπως είπε, δεν έχουν καμία υποστήριξη. Τόνισε επίσης ότι η πολιτική παροχής «απολύτως ελάχιστων συνθηκών» θα συνεχιστεί.

Από την άλλη πλευρά, η ACRI κάλεσε για την άμεση εφαρμογή της απόφασης, σημειώνοντας σε ανάρτησή της στο X: «Το σωφρονιστικό σύστημα έχει μετατρέψει τις φυλακές σε στρατόπεδα βασανιστηρίων. Ένα κράτος δεν λιμοκτονεί ανθρώπους — κανείς δεν πρέπει να λιμοκτονεί, ό,τι κι αν έχει κάνει».

Η δικαστική απόφαση ανοίγει νέο κεφάλαιο στη συζήτηση για τις συνθήκες κράτησης χιλιάδων Παλαιστινίων, καθώς εντείνει την πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες διεθνείς υποχρεώσεις για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

