Ανήλικη έλαβε μόσχευμα καρδιάς έπειτα από 200 ημέρες αναμονής – «Μπαμπά, θα κάνω μεταμόσχευση»

Μια συγκινητική ιστορία ελπίδας έρχεται από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ένα 11χρονο κορίτσι είδε τις προσευχές της να εισακούγονται έπειτα από περισσότερες από 200 ημέρες παραμονής στο νοσοκομείο, περιμένοντας μεταμόσχευση καρδιάς.

Όπως αναφέρει η New York Post, η μικρή Ava Cooper ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια στον πατέρα της τα συγκλονιστικά νέα: «Μπαμπά, θα κάνω μεταμόσχευση. Βρήκαν καρδιά!»

Η Ava γεννήθηκε με σοβαρές καρδιοπάθειες, συμπεριλαμβανομένης μιας τρύπας στην καρδιά, αντιστροφής των καρδιακών θαλάμων, κακής θέσης της καρδιάς στο σώμα και απόφραξης της πνευμονικής βαλβίδας, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ (Cleveland Clinic).

Υποβλήθηκε στην πρώτη της επέμβαση μόλις έξι ημερών και μέχρι την ηλικία των πέντε είχε περάσει από άλλες τέσσερις ανοιχτές εγχειρήσεις καρδιάς.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια η υγεία της παρέμεινε σταθερή, όμως το καλοκαίρι του 2024 άρχισε να παρουσιάζει ανησυχητικά συμπτώματα.

«Έβλεπα το πρόσωπό της πρησμένο όταν ξυπνούσε, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, είχε δυσκολία στην αναπνοή», δήλωσε η μητέρα της, Jamie Cooper.

Όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς, η Ava είχε εισέλθει σε καρδιακή ανεπάρκεια και χρειαζόταν άμεσα μεταμόσχευση καρδιάς για να επιβιώσει.

Το κορίτσι τοποθετήθηκε σε λίστα μεταμόσχευσης και πέρασε πάνω από 200 ημέρες νοσηλευόμενη στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Cleveland Clinic, περιμένοντας την εύρεση συμβατού δότη.

Παρά την πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο, η οικογένειά της φρόντισε να δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις. Όπως είπε η μητέρα της: «Κάναμε Κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια, γιορτάσαμε τα γενέθλια της αδερφής της στο δωμάτιο του νοσοκομείου και φέραμε χριστουγεννιάτικα δώρα να τα ανοίξουμε όλοι μαζί».

Ο πατέρας της, Sean Cooper, διοργάνωσε χορό πατέρα-κόρης μέσα στο νοσοκομείο, αφού η Ava δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε εκείνον του σχολείου της.

«Είναι μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις μου με την Ava και νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη προς όσους βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο ίδιος.

Τον Μάρτιο του 2025, οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι είχε βρεθεί κατάλληλη καρδιά. Η γιατρός Madeleine Townsend, που παρακολουθούσε τη μικρή, μπήκε στο δωμάτιό της και της ψιθύρισε τα καλά νέα στο αυτί, ώστε να είναι εκείνη που θα τα ανακοινώσει στην οικογένεια.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο και, όπως αναφέρει η New York Post, ήταν άκρως συγκινητική.

Ο πατέρας της θυμάται τη στιγμή: «Το νοσοκομείο είχε γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Όταν την άκουσα να λέει “θα κάνω μεταμόσχευση”, με πλημμύρισε η χαρά. Ήταν η στιγμή που νιώσαμε ότι πλησιάζει η επιστροφή στο σπίτι.»

Η Ava υποβλήθηκε στην μεταμόσχευση την επόμενη ημέρα, και σύμφωνα με την Cleveland Clinic, η επέμβαση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Έπειτα από έναν ακόμη μήνα ανάρρωσης, η μικρή επέστρεψε στο σπίτι της τον Απρίλιο, για πρώτη φορά έπειτα από οκτώ μήνες.

Αυτό που της είχε λείψει περισσότερο; Όπως είπε η ίδια: «Το κρεβάτι μου και ο σκύλος μου, ο Rocky!»

Η γιατρός Townsend δήλωσε ότι η καρδιά ανταποκρίνεται εξαιρετικά και δεν υπάρχουν ενδείξεις απόρριψης. Η ιατρική της ομάδα συνεχίζει να την παρακολουθεί στενά, καθώς η μικρή ξεκινά τη νέα της ζωή.

Η Ava ανυπομονεί τώρα να επιστρέψει στο σχολείο.

«Αν και έχασα όλη τη Δ’ Δημοτικού, χαίρομαι που θα ξαναδώ τους φίλους μου, θα πάω εκδρομές και θα κάνω καλλιτεχνικές δραστηριότητες ξανά», είπε.