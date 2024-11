Αμερικανικές εκλογές 2024 – Έλον Μασκ: Η καυστική ανάρτηση για τα αποτελέσματα με… έναν νεροχύτη στον Λευκό Οίκο

Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο σχολίασε ο Έλον Μασκ το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο Μασκ ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία που τον δείχνει να μεταφέρει έναν νεροχύτη στον Λευκό Οίκο.

Με τη φράση «Let that sink in» (Ας το χωνέψουμε) o Μασκ «δείχνει» τον νικητή των αμερικανικών εκλογών καλώντας τους Αμερικανούς να πιστέψουν τα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι ο Μασκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Let that sink in pic.twitter.com/XvYFtDrhRm

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024