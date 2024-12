Αίγυπτος: Τουλάχιστον 8 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας στο Κάιρο

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Αίγυπτο, και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, από την κατάρρευση μιας εξαώροφης πολυκατοικίας σήμερα στο κέντρο του Καΐρου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο υπουργός Υγείας Χαλίντ Αμπντέλ Γκαφάρ δήλωσε ότι εννέα ασθενοφόρα έχουν σταλεί στο σημείο και ότι σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να «ψάχνουν μέσα στα ερείπια και να αναζητούν τραυματίες ή πτώματα».

Η ανέγερση του κτιρίου χρονολογείται τη δεκαετία του 1960. Από το 1993 είχε δοθεί εντολή από τις αρμόδιες Αρχές να γίνουν επισκευές στο κτίριο, σύμφωνα με έναν δημοτικό αξιωματούχο αρμόδιο για τη συνοικία Ουάιλι, τον οποίο επικαλείται η κυβερνητική εφημερίδα al-Ahram.

«Οι κάτοικοι άσκησαν έφεση κατά της εντολής αυτής, η οποία δεν εκτελέστηκε», είπε.

Για προληπτικούς λόγους, τα γειτονικά κτίρια της εξαώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε σήμερα, εκκενώθηκαν, τόνισαν οι αρχές του Καΐρου.

Σε ένα μεγάλο μέρος των κτιρίων στην καρδιά της αιγυπτιακής πρωτεύουσας δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης, αν και τα κτίρια χρονολογούνται από τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Το Κάιρο έχει βιώσει πολυάριθμες καταρρεύσεις κτιρίων με πολλά θύματα τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της ερείπωσής τους όσο και λόγω της μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί σχεδιασμού και κατασκευής.

#WATCH: Rescuers continue to search the rubble for survivors after a six-story building collapsed in central #Cairo https://t.co/8NvTf7GqlK pic.twitter.com/j3WlWtAGuY

— Arab News (@arabnews) December 10, 2024