Αυστρία: Αναγκαστική προσγείωση πτήσης λόγω καπνών στην καμπίνα και στο πιλοτήριο – Στο νοσοκομείο ένα μέλος του πληρώματος

Μια πτήση της Swiss International Air Lines, από το Βουκουρέστι προς τη Ζυρίχη, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στην Αυστρία λόγω καπνού στην καμπίνα και στο πιλοτήριο.

Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα, συνολικά 79 άτομα, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος.

Η πτήση LX1885, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Βουκουρέστι στη Ζυρίχη, αποφάσισε να εκτραπεί της πορείας της και να προσγειωθεί στο Γκρατς της Αυστρίας, όταν το πλήρωμα ενημέρωσε ότι υπήρξαν προβλήματα με τον κινητήρα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ο καπνός στην καμπίνα και το πιλοτήριο ήταν ο κύριος λόγος της έκτακτης προσγείωσης.

Στην πτήση επέβαιναν συνολικά 79 άτομα, μεταξύ των οποίων και πέντε μέλη του πληρώματος. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

🚨 Emergency Landing: Smoke Fills SWISS A220-300 Cabin

Swiss Air Lines flight #LX1885, operating from Bucharest to Zurich with an Airbus A220-300 (registration HB-JCD), made an emergency landing at Graz Airport due to smoke in the cabin.

One crew member was airlifted to the… https://t.co/swb8eO5m3f pic.twitter.com/5NTua3KfHq

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) December 24, 2024