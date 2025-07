Αυστραλία: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή της Μελβούρνης

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αυστραλίας συνέλαβε το Σάββατο (5/7) τον φερόμενο ως δράστη της εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή της Μελβούρνης. Πρόκειται για έναν 34χρονο, κάτοικο Σίδνεϊ, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

«Ο άνδρας φέρεται να έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο του κτιρίου και προκάλεσε πυρκαγιά προτού φύγει από το σημείο», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Police have arrested the fire bombers of the synagogue in Melbourne. This bloke is from Sydney.

The 34-year-old man from Toongabbie in NSW was arrested in the city about 8.15pm Saturday and charged him with reckless conduct endanger life, reckless conduct endanger serious… pic.twitter.com/1jyjJcyPJV

