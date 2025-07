Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξήθηκαν σε 43 οι νεκροί ανάμεσά τους 15 παιδιά – Για «σοκαριστική κατάσταση» κάνει λόγο ο Τραμπ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ανείπωτη τραγωδία εκτυλίσσονται οι πλημμύρες στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 43, ανάμεσα του 15 παιδιά, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό.

Νωρίτερα, ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λέιθα σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε είχε δηλώσει: «Ανασύραμε μερικές επιπλέον σορούς…Υπάρχουν 32 νεκροί, 18 από αυτούς είναι ενήλικες και 14 παιδιά. Πέντε από τους ενήλικες και τρία παιδιά δεν έχουν αναγνωρισθεί».

TRAGEDY IN TEXAS: President Trump vows support for victims of the deadly flash floods, promising federal aid and offering prayers for impacted families. pic.twitter.com/sujSPrKmyW

Υπάρχουν άλλα 27 άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται από την κατασκήνωση Mystic, μία χριστιανική καλοκαιρινή κατασκήνωση κατά μήκος του ποταμού Γουαδελούπη που υπερχείλισε.

«Η κατασκήνωση καταστράφηκε ολοσχερώς», δήλωσε η Έλινορ Λέστερ, 13 ετών, μία από τους εκατοντάδες κατασκηνωτές. «Ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε και άρχισε να παίρνει τους ανθρώπους. Ήταν πραγματικά τρομακτικό», προσέθεσε.

Το γραφείο του σερίφη του Κερ Κάουντι ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 850 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πλημμυρισμένη περιοχή κοντά στον ποταμό Γουαδελούπη, 137 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Αντόνιο.

Today, @Sec_Noem joined @GregAbbott_TX to provide an update on the ongoing search and rescue mission for those impacted by the catastrophic Central Texas floods.

Under the leadership of @POTUS Trump, we will continue to surge support to first responders until every single… pic.twitter.com/TvJ3wfHcKi

— Homeland Security (@DHSgov) July 5, 2025