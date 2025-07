ΗΠΑ: Τουλάχιστον 32 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας – Νεκρή και μια 9χρονη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ανείπωτη τραγωδία στο Τέξας των ΗΠΑ, καθώς τα θύματα από τις φονικές πλημμύρες των προηγούμενων ημέρων σύμφωνα με νεότερο απολογισμό έφτασαν τους 32, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί.

4 videos: 1) the initial wall of water 2) 15 minutes after wall; Tree sucked under bridge 3) 25 minutes after wall; flood at bridge level 4) 30 minutes after wall; floating House hits bridge. pic.twitter.com/sFtbN82ptU

Incredible videos of Texas flood. The height it reached in minutes…shit.

«Ανασύραμε μερικούς επιπλέον νεκρούς…Υπάρχουν 32 νεκροί, 18 από τους οποίους είναι ενήλικες και 14 παιδιά», ανακοίνωσε νωρίτερα ο σερίφης του Κερ Κάουντι Λάρι Λέιθα.

Νεκρή ανασύρθηκε και μια 9χρονη από μια παιδική κατασκήνωση. Σχεδόν ένα 24ωρο μετά τις φονικές πλημμύρες οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για να βρεθούν τα υπόλοιπα παιδιά που αγνοούνται.

8 year old Sarah Marsh named as one of the victims of the floods in Texas, which swept through a Christian girls summer camp.

Sarah, of Mountain Brook, Alabama was attending the Camp Mystic summer camp when 27 campers were washed away in the flood.

Her grandmother released a… pic.twitter.com/gDJAFX50qf

