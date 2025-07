ΗΠΑ: Μαχητικό F-16 αναχαίτισε ιδιωτικό αεροσκάφος που εισήλθε σε απαγορευμένη ζώνη πάνω από γήπεδο γκολφ του Τραμπ

Μαχητικό F-16 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχαίτισε το Σάββατο (5/7) ένα ιδιωτικό αεροσκάφος που παραβίασε «προσωρινά απαγορευμένη ζώνη» πάνω από το γήπεδο γκολφ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Μπέντμπινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NORAD, το περιστατικό συνέβη στις 14:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) και ήταν η πέμπτη καταγεγραμμένη παραβίαση στον συγκεκριμένο εναέριο χώρο το Σάββατο. Εκπρόσωπος της NORAD επιβεβαίωσε την εμπλοκή μαχητικού αεροσκάφους F-16.

A US military F-16 fighter jet was called in to intercept a civilian plane that had allegedly violated “restricted airspace” over Trump’s golf club in Bedminster. In a statement, NORAD (North American Aerospace Defence Command) confirmed that a “headbutt manoeuvre” was used to… pic.twitter.com/aTUm9ZnwOs

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) July 5, 2025