Αυστραλία: Η κυβέρνηση υπεραμύνεται του προγράμματος απελάσεων στο Ναουρού

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΟΝΙ ΜΠΕΡΚ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η αυστραλιανή κυβέρνηση υπεραμύνθηκε ενός προγράμματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,38 δισ. ευρώ) για την απέλαση εκατοντάδων μεταναστών με βεβαρημένο ποινικό μητρώο στο μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος Ναουρού στον Ειρηνικό Ωκεανό για 30 χρόνια, ένα σχέδιο που έχει επικριθεί έντονα από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών υπέγραψε τον Σεπτέμβριο συμφωνία με το Ναουρού για την μετεγκατάσταση απελαθέντων λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα, αναζωπυρώνοντας ισχυρισμούς ότι η Αυστραλία «ξεφορτώνεται» πρόσφυγες στέλνοντάς τους σε μικρά νησιωτικά κράτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε σήμερα ότι οι 30ετείς θεωρήσεις που εκδίδονται για απελαθέντες θα τους δώσουν το δικαίωμα να εργαστούν στο Ναουρού, μια χώρα μόλις 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων με πληθυσμό 12.000 κατοίκων που εξαρτάται από ξένη βοήθεια. «Πήγα και επιθεώρησα προσωπικά τα καταλύματα και τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, και το επίπεδο εκεί είναι καλό», δήλωσε ο Μπερκ στην αυστραλιανή τηλεόραση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Humans Rights Watch) δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι αιτούντες άσυλο που είχαν απελαθεί από την Αυστραλία στο Ναουρού αυτοκτόνησαν ή πέθαναν εξαιτίας παραμέλησης ιατρικής φροντίδας.

Ο Μπερκ υποστήριξε ότι οι υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ναουρού είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εικάζουν ορισμένοι.

Έκθεση του πανεπιστημίου Brigham Young ανέφερε φέτος ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Ναουρού δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, το Ναουρού θα λάβει προκαταβολικά 400 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (221 εκατ. ευρώ) για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο μετεγκατάστασης, συν 70 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (38,7 εκατ. ευρώ) κάθε χρόνο για την 30ετή διάρκεια της συμφωνίας.

Το Ναουρού διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την είσοδο σε απελαθέντες από την Αυστραλία, αλλά προβλέπεται ανάκτηση κονδυλίων σε περίπτωση που η Καμπέρα θεωρήσει πως το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Το Ναούρου φιλοξενεί ήδη ένα κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο που χρηματοδοτείται από την αυστραλιανή κυβέρνηση, αποφέροντάς του 200 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (110 εκατ. ευρώ) ή τα 2/3 των συνολικών εσόδων του πέρυσι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα βήματα την ημέρα είναι απαραίτητα; Τι λένε ειδικοί του Cleveland για τα 10000

Μετρήστε τα ζώα στην εικόνα – Πόσα σας βγαίνουν; Το τεστ παρατηρητικότητας που διχάζει

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα 2026: Ποια σημαντική αλλαγή έρχεται – 8 ερωτήσεις και απαντήσεις

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν τουρίστα σε 17 δευτερόλεπτα

Τέσσερα ζώδια που δεν ξεγελιούνται εύκολα – «Ακόμη και αν κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, έχετε το πάνω χέρι»
περισσότερα
08:18 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Δολοφονία επιχειρηματία στην Κύπρο: Στο Δικαστήριο ο πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη – Τι υποστηρίζει και πού εστιάζουν οι έρευνες των Αρχών

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού θα παρουσιαστεί σήμερα ο 45χρονος Ελληνοκύπριος, πρ...
08:01 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

No Kings: 7 εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν κατά του Τραμπ – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε με μια φωτογραφία με στέμμα

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδήλωσαν σε μεγάλες και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα με το σύνθημ...
05:00 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Αμερικανός που φυλακίστηκε άδικα για περισσότερα από 40 χρόνια αφέθηκε ελεύθερος – Τον συνέλαβε η ICE

Αφού εξέτισε 43 χρόνια φυλάκισης για ένα φόνο που δεν διέπραξε, ο Σουμπραμανιάμ «Σούμπου» Βεντ...
04:45 , Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης Τραμπ σε όλη τη χώρα – «No Kings»

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (18/10) σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτει...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης