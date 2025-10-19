Αυστραλία: Η κυβέρνηση υπεραμύνεται του προγράμματος απελάσεων στο Ναουρού

Η αυστραλιανή κυβέρνηση υπεραμύνθηκε ενός προγράμματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (1,38 δισ. ευρώ) για την απέλαση εκατοντάδων μεταναστών με βεβαρημένο ποινικό μητρώο στο μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος Ναουρού στον Ειρηνικό Ωκεανό για 30 χρόνια, ένα σχέδιο που έχει επικριθεί έντονα από οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κεντροαριστερή κυβέρνηση των Εργατικών υπέγραψε τον Σεπτέμβριο συμφωνία με το Ναουρού για την μετεγκατάσταση απελαθέντων λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα, αναζωπυρώνοντας ισχυρισμούς ότι η Αυστραλία «ξεφορτώνεται» πρόσφυγες στέλνοντάς τους σε μικρά νησιωτικά κράτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε σήμερα ότι οι 30ετείς θεωρήσεις που εκδίδονται για απελαθέντες θα τους δώσουν το δικαίωμα να εργαστούν στο Ναουρού, μια χώρα μόλις 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων με πληθυσμό 12.000 κατοίκων που εξαρτάται από ξένη βοήθεια. «Πήγα και επιθεώρησα προσωπικά τα καταλύματα και τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, και το επίπεδο εκεί είναι καλό», δήλωσε ο Μπερκ στην αυστραλιανή τηλεόραση.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Humans Rights Watch) δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι αιτούντες άσυλο που είχαν απελαθεί από την Αυστραλία στο Ναουρού αυτοκτόνησαν ή πέθαναν εξαιτίας παραμέλησης ιατρικής φροντίδας.

Ο Μπερκ υποστήριξε ότι οι υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Ναουρού είναι πολύ καλύτερες από ό,τι εικάζουν ορισμένοι.

Έκθεση του πανεπιστημίου Brigham Young ανέφερε φέτος ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένου του Ναουρού δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, το Ναουρού θα λάβει προκαταβολικά 400 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (221 εκατ. ευρώ) για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο μετεγκατάστασης, συν 70 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (38,7 εκατ. ευρώ) κάθε χρόνο για την 30ετή διάρκεια της συμφωνίας.

Το Ναουρού διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την είσοδο σε απελαθέντες από την Αυστραλία, αλλά προβλέπεται ανάκτηση κονδυλίων σε περίπτωση που η Καμπέρα θεωρήσει πως το πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Το Ναούρου φιλοξενεί ήδη ένα κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο που χρηματοδοτείται από την αυστραλιανή κυβέρνηση, αποφέροντάς του 200 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (110 εκατ. ευρώ) ή τα 2/3 των συνολικών εσόδων του πέρυσι.