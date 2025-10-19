ΗΠΑ: Αμερικανός που φυλακίστηκε άδικα για περισσότερα από 40 χρόνια αφέθηκε ελεύθερος – Τον συνέλαβε η ICE

Αφού εξέτισε 43 χρόνια φυλάκισης για ένα φόνο που δεν διέπραξε, ο Σουμπραμανιάμ «Σούμπου» Βεντάμ, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία που τον απάλλαξαν από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ωστόσο, προτού προλάβει να αγκαλιάσει την οικογένειά του, τέθηκε εξ νέου υπό κράτηση αυτή τη φορά από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η οποία επιθυμεί να τον απελάσει στην Ινδία, μία χώρα στην οποία δεν έχει ζήσει από τότε που ήταν μωρό.

Πλέον η νομική του ομάδα αγωνίζεται ενάντια στην απόφαση απέλασης με την οικογένειά του είναι αποφασισμένη να μείνει ελεύθερος για πάντα.

Όπως δήλωσε στο BBC, η αδελφή του 64χρονου σήμερα άνδρα, Σαρασουάθι Βεντάμ, η οικογένειά προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα και «πολύ διαφορετική» κατάσταση, καθώς ο αδελφός της μεταφέρθηκε από μία φυλακή, στην οποία γνώριζε τόσο τους συγκρατούμενους όσο και τους φρουρούς και στην οποία ήταν μέντορας για τους συγκρατούμενους του και είχε το δικό του κελί, σε μια φυλακή όπου μοιράζεται ένα δωμάτιο με άλλους 60 άνδρες και στην οποία η καλή συμπεριφορά και η καθοδήγησή του είναι άγνωστα.

Μάλιστα ο ίδιος ο Βεντάμ επαναλαμβάνει ένα μήνυμα στην αδελφή του και σε άλλα μέλη της οικογένειας μετά τη νέα αυτή περιπέτεια: «Θέλω να επικεντρωθούμε στη νίκη».

«Το όνομά μου έχει πλέον καθαρίσει, δεν είμαι πλέον φυλακισμένος, είμαι κρατούμενος», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η δολοφονία του 1980

Πάνω από 40 χρόνια πριν, ο Σουμπραμανιάμ Βεντάμ καταδικάστηκε για τη δολοφονία του πρώην συγκάτοικού του Τομ Κίνσερ, ενός 19χρονου φοιτητή.

Το πτώμα του Κίνσερ βρέθηκε εννέα μήνες μετά την εξαφάνισή του σε μια δασώδη περιοχή με τραύμα από σφαίρα στο κρανίο.

Την ημέρα της εξαφάνισης του Κίνσερ, ο Βεντάμ του είχε ζητήσει να τον πάει κάπου με το αυτοκίνητό του. Αν και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Κίνσερ επέστρεψε στη συνήθη θέση του, κανείς δεν είδε πότε επέστρεψε.

Ο Βεντάμ κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Κίνσερ και οι Αρχές του αρνήθηκαν την αποφυλάκιση με εγγύηση, παρόλο που οι εισαγγελείς δεν παρουσίασαν καμία απτή απόδειξη που να τον συνδέει με το έγκλημα. Κατάσχεσαν το διαβατήριό του και την πράσινη κάρτα του και τον χαρακτήρισαν «αλλοδαπό που ενδέχεται να διαφύγει».

Ο «Σούμπου» ήταν 20 ετών όταν συνελήφθη το 1982 με την υπόθεση να βασίζεται εξ ολοκλήρου σε έμμεσες αποδείξεις. Δεν υπήρχαν μάρτυρες, κίνητρο, το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε, ενώ δεν αποσαφηνίστηκε η ακριβής ημερομηνία θανάτου και δεν υπήρχαν άμεσες αποδείξεις. Παρά την ύπαρξη πολλών άλλων πιο πιθανών υπόπτων, μόνο ο Βεντάμ συνελήφθη και κατηγορήθηκε.

Δύο χρόνια αργότερα καταδικάστηκε για δολοφονία και του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη. Το 1984, καταδικάστηκε σε ξεχωριστή ποινή φυλάκισης δύομισι έως πέντε ετών για αδίκημα σχετικό με ναρκωτικά, στο πλαίσιο συμφωνίας αποδοχής ενοχής. Η ποινή αυτή έπρεπε να εκτίεται ταυτόχρονα με την ισόβια κάθειρξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Βεντάμ υποστήριζε την αθωότητά του σχετικά με τις κατηγορίες για την ανθρωποκτονία.

Οι υποστηρικτές του και τα μέλη της οικογένειάς του τόνισαν ότι δεν υπήρχαν φυσικά στοιχεία που να τον συνδέουν με το έγκλημα.

Η αθώωση

Άσκησε επανειλημμένα έφεση κατά της καταδίκης του για τη δολοφονία και πριν από μερικά χρόνια προέκυψαν νέα στοιχεία στην υπόθεση που τον αθώωσαν.

Το 2022, 40 χρόνια μετά τη σύλληψή του ήρθαν στο φως έγγραφα που έδειχναν ότι οι εισαγγελείς που κατηγόρησαν τον «Σούμπου» για τη δολοφονία το 1982 είχαν αποκρύψει εκτεταμένα αποδεικτικά στοιχεία που αποδείκνυαν την αθωότητά του.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο εισαγγελέας της κομητείας Σέντρε, Μπέρνι Καρντόνα, δήλωσε ότι δεν θα ζητήσει νέα δίκη κατά του Βεντάμ.

Ωστόσο, η οικογένειά του γνώριζε ότι υπήρχε ένα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί πριν να απελευθερωθεί: εξακολουθούσε να ισχύει η απόφαση απέλασης του 1988, η οποία βασιζόταν στις καταδίκες του για φόνο και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Η οικογένεια περίμενε ότι θα έπρεπε να υποβάλει αίτηση για την επανεξέταση της υπόθεσής του σχετικά με τη μετανάστευση, δήλωσε η Σαρασουάθι Βεντάμ.

Τόνισε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης είναι διαφορετικά τώρα.

Όμως, όταν τον συνέλαβαν, η ICE επικαλέστηκε την εντολή μετανάστευσης ως λόγο για την ταχεία κράτησή του σε διαφορετική εγκατάσταση στην Πενσυλβανία.

Αν και αθωώθηκε για την κατηγορία δολοφονίας, η καταδίκη του για ναρκωτικά εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσαν. Η υπηρεσία μετανάστευσης ανέφερε ότι ενήργησε βάσει μιας νόμιμα εκδοθείσης εντολής.

Η ICE δεν απάντησε στο αίτημα της BBC για σχόλιο, αλλά ανέφερε σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Βεντάμ θα παραμείνει υπό κράτηση εν αναμονή της απέλασής του.

Η οικογένειά του δήλωσε ότι οι εδώ και δεκαετίες καλή συμπεριφορά, η απόκτηση τριών πτυχίων και η κοινωνική εργασία που πραγματοποίησε ενώ βρισκόταν στη φυλακή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το δικαστήριο μετανάστευσης εξετάσει την υπόθεσή του.

«Αυτό που μας απογοήτευσε βαθιά ήταν ότι δεν είχαμε ούτε μια στιγμή για να τον αγκαλιάσουμε», είπε η αδέλφή του. «Τον κράτησαν άδικα και θα περίμενε κανείς ότι η συμπεριφορά του, με τόση τιμή, αποφασιστικότητα και ακεραιότητα, θα είχε κάποια σημασία», προσέθεσε.

Πιθανή απέλαση στην Ινδία

Η οικογένεια έχει τονίσει ότι οι δεσμοί του Βένταμ με την Ινδία – όπου η ICE έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να τον απελάσει – είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αδύναμοι.

Αν και γεννήθηκε εκεί, μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία εννέα μηνών. Οι συγγενείς που είναι ακόμα ζωντανοί είναι μακρινοί, είπε η Σαρασουάθι Βεντάμ.

Η οικογένειά του – η αδελφή του, οι τέσσερις κόρες της και άλλα ξαδέλφια του – βρίσκονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Είναι σαν να του κλέβουν τη ζωή δύο φορές»

«Θα του στερήσουν ξανά τη ζωή και θα χάσει τη ζωή των ανθρώπων που είναι κοντά του, καθώς θα βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου», είπε. «Είναι σχεδόν σαν να του κλέβουν τη ζωή δύο φορές», προσέθεσε.

Ο Βεντάμ, ο οποίος είναι νόμιμος μόνιμος κάτοικος, είχε την αίτησή του για υπηκοότητα γίνει δεκτή πριν συλληφθεί. Και οι δύο γονείς του ήταν επίσης Αμερικανοί πολίτες.

«Πιστεύουμε ότι η απέλασή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, για να τον στείλουν σε μια χώρα όπου έχει λίγες σχέσεις, θα αποτελούσε κάτι ακόμη τρομερά άδικο για έναν άνθρωπο που έχει ήδη υποστεί μια πρωτοφανή αδικία», δήλωσε η δικηγόρος του, Άβα Μπένατς, σε δήλωση προς το BBC.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS