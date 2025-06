Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: To αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε ξενώνα γιατρών – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς, ανασύρθηκαν πάνω από 30 σοροί

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε την Πέμπτη στην Ινδία. Ένα αεροπλάνο Boeing 787 Dreamliner της Air India με πάνω από 240 επιβαίνοντες και προορισμό το Λονδίνο συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, δυτικά της χώρας.

Ο Yπουργός Υγείας της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν θύματα, λέγοντας πως πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τουλάχιστον 30 σοροί ανασύρθηκαν από ένα κτίριο στην περιοχή της συντριβής αεροπλάνου σύμφωνα με το προσωπικό διάσωσης που βρίσκεται στο σημείο. Περισσότεροι άνθρωποι παγιδεύτηκαν μέσα στο κτίριο, σύμφωνα με το προσωπικό διάσωσης.

Ένας αστυνομικός είπε στους δημοσιογράφους ότι η πτήση AI171 της Air India συνετρίβη πάνω σε ιατρικό ξενώνα.

Ένας εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου Sardar Vallabhbhai Patel στο Αχμενταμπάντ αναφέρει ότι το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί προς το παρόν. Όλες οι πτήσεις έχουν ανασταλεί.

Δείτε την στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

— BNO News (@BNONews) June 12, 2025