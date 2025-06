Ένταση στον Ειρηνικό: Κινεζικά μαχητικά πλησίασαν ιαπωνικά αεροσκάφη σε απόσταση 45 μέτρων – Φλέρταραν με τη σύγκρουση, καταγγέλλει το Τόκιο

Η Ιαπωνία εκφράζει ανοιχτά τις ανησυχίες της για τη συμπεριφορά της Κίνας στον αέρα και στη θάλασσα του Ειρηνικού, έπειτα από επικίνδυνες προσεγγίσεις κινεζικών μαχητικών αεροσκαφών σε ιαπωνικά αναγνωριστικά, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το Τόκιο βλέπει τα πρόσφατα περιστατικά ως ένδειξη μιας αυξανόμενα επιθετικής στάσης του Πεκίνου εκτός συνόρων.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας γνωστοποίησε ότι κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση ιαπωνικά αναγνωριστικά αεροπλάνα πάνω από τον Ειρηνικό το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ η Ιαπωνία κατέγραψε για πρώτη φορά την ταυτόχρονη παρουσία δύο κινεζικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή.

Ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, Γιοσιμάσα Χαγιάσι, δήλωσε την Πέμπτη ότι το Τόκιο «εξέφρασε σοβαρή ανησυχία… και υπέβαλε επίσημο αίτημα για αποτροπή επανάληψης» προς το Πεκίνο, αναφερόμενος στα περιστατικά της 7ης και 8ης Ιουνίου, κατά τα οποία κινεζικά μαχητικά πλησίασαν ιαπωνικά αεροσκάφη σε απόσταση έως και 45 μέτρων.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, το Σάββατο ένα κινεζικό J-15 από το αεροπλανοφόρο «Shandong» καταδίωξε επί περίπου 40 λεπτά ένα ιαπωνικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου P-3C.

Την Κυριακή, ένα J-15 καταδίωξε εκ νέου ένα P-3C για 80 λεπτά, περνώντας μπροστά του σε απόσταση μόλις 900 μέτρων.

Εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου των Ιαπωνικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν στα δύο περιστατικά συμμετείχαν τα ίδια αεροσκάφη.

Τα ιαπωνικά αεροσκάφη, που ανήκουν στον Στόλο Ναυτικής Αυτοάμυνας και εδρεύουν στην Οκινάουα, πραγματοποιούσαν επιτήρηση σε διεθνή ύδατα του Ειρηνικού, όπως ανέφερε το υπουργείο.

Σε ανακοίνωση της Τετάρτης, το υπουργείο προειδοποίησε ότι «τέτοιες ανώμαλες προσεγγίσεις από κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη ενδέχεται να προκαλέσουν ακούσιες συγκρούσεις», δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το οπλισμένο με πυραύλους J-15 της Κυριακής.

Το υπουργείο πρόσθεσε πως δεν υπήρξε καμία ζημιά στα ιαπωνικά αεροσκάφη ούτε προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός στα πληρώματα αυτών.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε επίσης αυτή την εβδομάδα ότι το «Shandong» και ένα ακόμα κινεζικό αεροπλανοφόρο, το «Liaoning», πραγματοποιούσαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις στον Ειρηνικό για πρώτη φορά. Το Πεκίνο χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις ως «εκπαιδευτική άσκηση ρουτίνας» που δεν στοχεύει συγκεκριμένες χώρες.

«Η αίσθηση του κατεπείγοντος εντείνεται», ανέφερε σε ενημέρωση Τύπου ο στρατηγός Γιοσιχίντε Γιοσιντά, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ιαπωνίας.

Από την πλευρά του, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ιαπωνία, Τζορτζ Γκλας, σχολίασε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X: «Ο πρόσφατος επικίνδυνος ελιγμός ενός κινεζικού μαχητικού αεροσκάφους που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές Ιαπώνων μελών πληρώματος πρέπει να είναι άλλη μια από τις “καλές γειτονικές” προσπάθειες του Πεκίνου».

The recent dangerous maneuver by a Chinese fighter jet that put Japanese crewmembers’ lives in peril must be another of Beijing’s “good neighbor” efforts. Whether it’s harassing Philippine ships, attacking Vietnamese fishermen, or firing flares at Australian aircraft, Beijing… pic.twitter.com/40A9AdpAHm

— ジョージ・グラス駐日米国大使 (@USAmbJapan) June 12, 2025