Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας.

«Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας. Επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Anadolu.

