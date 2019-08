Χωρίς να κάνει σχόλια αποχώρησε από το νοσοκομείο στο Ντέιτον του Οχάιο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επισκέφθηκε τους τραυματίες της επίθεσης του 24χρονου μακελάρη την Κυριακή το ξημέρωμα.

Ακολούθως θα επισκεπτόταν το Ελ Πάσο όπου σε άλλο μακελειό έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Crowds gather outside a hospital in Dayton, Ohio, where President Trump is set to visit, holding up an inflatable "baby Trump" balloon and signs that say "do something," "no gun no trigger," and "go back where you came from" https://t.co/1RDYTyZEm4 pic.twitter.com/6PAmAmfAyJ