Συνεδριάζει αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
ΚΥΣΕΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Σύνοψη από το
- Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδριάζει αύριο.
- Η συνεδρίαση έχει οριστεί για το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00.
- Θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
2 ώρες πριν
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν ακόμα ένα δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική – Μετέφερε πετρέλαιο από την Βενεζουέλα
23 λεπτά πριν
Ιράν: Νέες διαδηλώσεις μετά την προσευχή της Παρασκευής – «Θα σκληρύνουμε την στάση μας» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ
1 ώρα πριν
Χριστοδουλίδης για το βίντεο που προκάλεσε σάλο: «Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές»
1 ώρα πριν
Κορινθία: Οι φίλοι αποχαιρετούν με αναρτήσεις στα social το ζευγάρι που σκοτώθηκε στο τροχαίο
2 ώρες πριν
Τα 5 ζώδια που «απογειώνονται» το 2026 – «Η τύχη σας αλλάζει ριζικά και βελτιώνονται τα πράγματα σε όλους τους τομείς»
6 ώρες πριν
«Πίνω 5 φλιτζάνια καφέ την ημέρα»: Μια γιατρός αποκαλύπτει ποια είναι τα οφέλη για την υγεία
10 λεπτά πριν
Φοινικούντα: Νέες κατηγορίες στους δύο 22χρονους για τη διπλή δολοφονία – Ξανά στην ανακρίτρια για συμπληρωματικές απολογίες
23 λεπτά πριν
Ιράν: Νέες διαδηλώσεις μετά την προσευχή της Παρασκευής – «Θα σκληρύνουμε την στάση μας» προειδοποιεί ο Χαμενεΐ
28 λεπτά πριν