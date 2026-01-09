ΚΥΣΕΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνοψη από το

  • Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδριάζει αύριο.
  • Η συνεδρίαση έχει οριστεί για το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00.
  • Θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Συνεδριάζει το Σάββατο υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συνεδριάζει αύριο, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, στις 10.00, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο «κόκκινο» η γρίπη το επόμενο διάστημα- Σε ετοιμότητα το ΕΣΥ

ΕΟΦ: Προσοχή σε φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις-Δεν είναι εγκεκριμένο και διακινείται παρανόμως

ΕΛΣΤΑΤ: Σε ανοδική “τροχιά” η βιομηχανική παραγωγή τον Νοέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία

JP Morgan: Αντίστροφη μέτρηση για την αναβάθμιση της Ελλάδας από τον STOXX

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:39 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης: Θα παραστεί αύριο στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων της ΝΔ, στα κεντρικά γραφεία του κόμματος...
17:15 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Δένδιας: Φροντίζουμε, ώστε η πατρίδα να είναι πάντα έτοιμη – Κριτική από την αντιπολίτευση

Η ψήφιση του νέου Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί εθνική ανάγκη, τόνισε ο Νίκος ...
17:05 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: «Διάλογος» με αρνητικά τετελεσμένα για τους αγρότες από την κυβέρνηση, η οποία υπερψήφισε τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

«Προαναγγελία ενός προσχηματικού διαλόγου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται παν...
14:40 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Κριτική σε διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις – «Οι διαμαρτυρίες πρέπει να μας προβληματίσουν όλους»

Αποστάσεις από διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις κράτησε ο βουλευτής της ΝΔ κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι