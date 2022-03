Σαρλ Μισέλ: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι γεωπολιτική τρομοκρατία

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι «γεωπολιτική τρομοκρατία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι δεν πρόκειται μόνο για μια επίθεση κατά της Ουκρανίας, αλλά για επίθεση κατά του διεθνούς δικαίου, της διεθνούς έννομης τάξης, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

More and more countries are engaging in an anti-war coalition.

Along with people from around the world.

With one common message:

Russia, stop the war. Go home. Let’s talk.#StandwithUkraine @Europarl_EN pic.twitter.com/TuCGeiuAFH

