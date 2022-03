Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνεχίστε να πιέζετε τη Ρωσία και επιδιώξτε ενεργειακή ανεξαρτησία

Ένα μήνα από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν ομόφωνα τη βάναυση εισβολή, ζητώντας η ΕΕ να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις και να προστατεύσει την οικονομία της.

Σε συζήτηση στην ολομέλεια με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άτυπη σύνοδο κορυφής των Βερσαλλιών (10-11 Μαρτίου) και το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (24-25 Μαρτίου), οι ευρωβουλευτές εξήραν τα κράτη μέλη της ΕΕ για την ταχεία αντίδρασή τους μέσω της επιβολής πρωτοφανών κυρώσεων κατά της Ρωσίας αμέσως μετά την επίθεση. Επικρότησαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ έχει υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την Ουκρανία λόγω του πολέμου.

«Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτόν τον πόλεμο», υπογράμμισε ο Σαρλ Μισέλ, καταδικάζοντας τον θάνατο, την καταστροφή και τα δεινά που υφίστανται ο ουκρανικός λαός και οι πόλεις του. Ο κ. Michel διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευτές ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για τους υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και επαίνεσε τον διεθνή συνασπισμό που έχει σχηματιστεί με τον «κοινό στόχο να νικήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ειρήνη και την ευημερία, η ΕΕ πρέπει να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση, να ενισχύσει την αρχιτεκτονική της στον τομέα της ασφάλειας και να ενισχύσει τα θεμέλια της οικονομίας της, κατέληξε.

The EU, with our allies, is taking strong action against the Kremlin. @Europarl_EN #EPlenary pic.twitter.com/ds14ZxXG18

The people of #Ukraine are fighting bravely. Defending their democracy, defending our European values.

Together, we have one goal: to defeat Vladimir Putin.

«Εάν η ελευθερία έχει όνομα, το όνομά της είναι Ουκρανία και η ουκρανική σημαία είναι σήμερα η σημαία της ελευθερίας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τόνισε ότι η ΕΕ θα φροντίσει ο πόλεμος αυτός να γίνει στρατηγική αποτυχία για τον Πούτιν. Οι αυστηρές κυρώσεις έχουν ήδη επιφέρει σοβαρά πλήγματα και οι πόροι που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος για τη χρηματοδότηση αυτού του πολέμου πρέπει να εξαντληθούν, δήλωσε. Όσον αφορά την ενέργεια, κατέστησε σαφές ότι «η ενεργειακή πολιτική είναι επίσης πολιτική ασφάλειας» και ότι η ΕΕ έχει ήδη και θα συνεχίσει να θεσπίζει μέτρα για να καταστεί ανεξάρτητη από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία.

🇪🇺🇺🇦 Our most valuable asset is our unity.

If there is anything Putin did not anticipate, then it is our unity, the speed of our action and our determination.

He should be in no doubt that we will stay the course. pic.twitter.com/dOytP2rIqI

