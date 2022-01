Η ΕΕ καταδικάζει τη βία στο Καζακστάν και καλεί σε αποκλιμάκωση

H Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε «σθεναρά την εκτεταμένη βία» στο Καζακστάν και κάλεσε σε αποκλιμάκωση.

«Ανησυχούμε για τη βία που ξέσπασε μετά τις ειρηνικές διαδηλώσεις στο Καζακστάν, το οποίο είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση», με την οποία έχει συνάψει «συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας», που βρίσκεται σε ισχύ, καθώς και «για τη σταθερότητα της περιοχής» ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για την απώλεια ζωών και καταδικάζουμε σθεναρά τις εκτεταμένες πράξεις βίας. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν περαιτέρω κλιμακώσεις, να αποφευχθεί οποιαδήποτε υποκίνηση σε βία, να επιδεικνύεται αυτοσυγκράτηση ανά πάσα στιγμή και να αποφευχθεί η εκμετάλλευση της αναταραχής για άλλους σκοπούς» συνέχισε.

Η ΕΕ εξέφρασε την ετοιμότητά της για την παροχή βοήθειας ώστε να επιλυθεί ειρηνικά η κρίση.

«Η εξωτερική στρατιωτική υποστήριξη θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία του Καζακστάν καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών» σημείωσε ο κ. Μπορέλ στην ανακοίνωσή του.

Η ΕΕ απευθύνει έκκληση στις αρχές του Καζακστάν «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους αυτή τη δύσκολη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών τους, ιδιαίτερα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της ελευθερίας της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης», καταλήγει η ανακοίνωση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

EU condemns widespread violence in #Kazakhstan.

Need to prevent further escalations, to exercise restraint at all times, and to avoid exploitation of unrest.

We stand ready to provide assistance for a peaceful resolution of the crisis.https://t.co/O8x2Kf0LOT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 8, 2022