Τι σημαίνει για τις τελικές συντάξεις η κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερωρίες – 5 ερωτήσεις και απαντήσεις

Περαιτέρω απαλλαγή από προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, προβλέπεται στο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Της Κατερίνας Φεσσά

Συγκεκριμένα, ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στην λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις αναφορικά με την κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, σε υπερωρίες, σε νυχτερινά και σε αργίες. Αναλυτικά:

1) Χάνεται η προσαύξηση, το λεγόμενο ετήσιο “μπόνους” του 0,075% στην τελική σύνταξη του ασφαλισμένου;

Το αρμόδιο υπουργείο έχει κάνει σχετικές μελέτες για το θέμα και τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει ελάχιστη επίδραση -λιγότερο από λεπτά του ευρώ- στην τελική σύνταξη του ασφαλισμένου, όπως προκύπτει από όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Νίκος Μηλαπίδης και ξεκαθάρισε πως όλες τις εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος με την εργασία του είναι αποδεκτές και αυτό δίνει μια προσαύξηση στη σύνταξη του.

2) Καταργούνται οι ασφαλιστικές εισφορές;

Όχι, αλλά καταργείται η προσαύξηση.

3)Δώστε μας ένα παράδειγμα με τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον μισθό του εργαζομένου

«Εάν κάποιος δουλεύει πενθήμερο παίρνει τις εισφορές που αναλογούν στον μισθό του . Εάν κάποιος δουλέψει Κυριακή θα πάρει τον μισθό του προσαυξημένο κατά 75%. Δηλαδή εάν ο εργαζόμενος έχει συμφωνήσει να αμείβεται με 6 ευρώ την ώρα, τότε θα πάρει μεταξύ 10- ευρώ με 12 ευρώ την Κυριακή .Οι ασφαλιστικές εισφορές θα αντιστοιχούν στο 6% στο ωρομίσθιο της καθημερινής και όχι της Κυριακής» επεσήμανε ο κ. Μηλαπίδης.

4) Γιατί σχεδιάστηκε το μέτρο;

Σύμφωνα με τον κ. Μηλαπίδη, οι προσαυξήσεις που προέρχονταν από την προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ήταν ελάχιστες.

5) Πώς υπολογίζονται οι εισφορές μισθωτών πλήρους απασχόλησης και εργοδοτών για νυχτερινή εργασία, υπερεργασία, υπερωρία και εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες;

Στην περίπτωση προσαύξησης των αποδοχών των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 150, περί επιδόματος νυκτερινής εργασίας, 194, περί αμοιβής υπερεργασίας και υπερωρίας και 219, περί προσαύξησης αμοιβής για εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (π.δ. 62/2025, Α΄121), καθώς και στην περίπτωση χορήγησης επιπλέον της προβλεπόμενης στα ανωτέρω άρθρα προσαύξησης από συλλογική σύμβαση εργασίας ή οικειοθελώς από τον εργοδότη, το συνολικό ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς ασφαλισμένων μισθωτών και εργοδοτών υπολογίζεται επί του ποσού των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση αυτή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.