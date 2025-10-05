Γερμανία: Την σύσταση μονάδας άμυνας από drones ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΤΟΜΠΡΙΝΤ

Την σύσταση νέας μονάδας άμυνας από drones ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, μετά τις πρόσφατες επανειλημμένες θεάσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον γερμανικό εναέριο χώρο και την παρεμπόδιση των αεροπορικών μεταφορών. Χρειάζεται ωστόσο να ξεπεραστούν σημαντικά νομικά εμπόδια.

Μόναχο: H αστυνομία επιβεβαιώνει τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο drones πάνω από το αεροδρόμιο – Επηρεάστηκαν πάνω από 6 χιλιάδες επιβάτες

«Θα δημιουργήσουμε την δική μας μονάδα άμυνας από drones στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής αστυνομίας», δήλωσε το Σάββατο (4/10) ο κ. Ντόμπριντ και έκανε λόγο για «κούρσα εξοπλισμών» και «κούρσα μεταξύ της απειλής που συνιστούν τα drones και της άμυνας απέναντί τους».

Ο Βαυαρός πολιτικός σημείωσε ακόμη ότι θέλει «να ενδυναμώσει, να εξοπλίσει και να εδραιώσει» τις αρμόδιες αρχές. Για αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Νόμος για την Ασφάλεια στην Αεροπλοΐα προκειμένου να εξουσιοδοτηθεί η Bundeswehr ώστε να παρέχει βοήθεια στην αστυνομία στην προσπάθεια κατάρριψης drones από μεγαλύτερο ύψος.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ η θέαση drones στην περιοχή του αεροδρομίου προκάλεσε ακύρωση, αναβολή και εκτροπή δεκάδων πτήσεων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ο κ. Ντόμπριντ ζήτησε από την πρώτη στιγμή στενότερη συνεργασία της Bundeswehr με την αστυνομία, η οποία έχει μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα για τα drones, ενώ ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ δήλωσε ακόμη ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να καταρρίψουν άμεσα τα drones.

Ο κ. Ντόμπριντ συναντήθηκε επίσης χθες με τους υπουργούς Μετανάστευσης της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας, του Βελγίου και τα Δανίας, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους την προοπτική περαιτέρω αυστηροποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου

