Γάζα: Οι IDF ανακάλυψαν τούνελ της Χαμάς που οδηγεί σε υπόγειο εργαστήριο κατασκευής όπλων – ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: IDF

Ένα τούνελ της Χαμάς μήκους 1,5 χιλιομέτρου ανακάλυψαν οι IDF το Σάββατο (4/10). Σύμφωνα με ανάρτηση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων το τούνελ αυτό οδηγεί σε ένα υπόγειο εργαστήριο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή όπλων και το οποίο βρέθηκε δίπλα στο Ιορδανικό Νοσοκομείο στη νότια πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τις IDF, η τρομοκρατική δραστηριότητα της Χαμάς που έλαβε χώρα κοντά στο νοσοκομείο συνέβη χωρίς τη συμμετοχή ή τη γνώση των Ιορδανών.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς λειτουργεί συστηματικά σε νοσοκομειακές περιοχές, εκμεταλλευόμενη ανθρωπιστικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικούς σκοπούς», δήλωσε σε ανακοίνωση του ο Ισραηλινός Στρατός, ανεβάζοντας και βίντεο από την ανακάλυψή του.

«Για χρόνια, η οργάνωση έχει δημιουργήσει ένα υπόγειο σύστημα κάτω από νοσοκομεία σε όλη τη Λωρίδα, το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή όπλων και τη διεξαγωγή μαχών».

Στρατιώτες από την 36η Μεραρχία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων συνεργάστηκαν με την Shin Bet (Ισραηλινή Υπηρεσία Ασφαλείας), τη Διεύθυνση Πληροφοριών και τους μηχανικούς μάχης Yahalom για να εντοπίσουν τη σήραγγα.

Ένα επιπλέον φρεάτιο σήραγγας εντοπίστηκε κάτω από το νοσοκομείο Χαμάντ στην πόλη της Γάζας.

