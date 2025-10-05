Νομοσχέδιο Ενόπλων Δυνάμεων: Ετοιμάζονται για δυναμικές αντιδράσεις οι Στρατιωτικοί – ΦΩΤΟ

Το Σχέδιο Νόμου που παρουσιάστηκε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των Αρχηγών των Επιτελείων, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στο στράτευμα, με το κορυφαίο συνδικαλιστικό τους όργανο την ΠΟΜΕΝΣ να προαναγγέλλει δυναμικές κινητοποιήσεις και δικαστικές προσφυγές αν δεν ευοδωθεί ο διάλογος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025, το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ), το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πραγματοποίησε ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Το παρών δίπλα στον Πρόεδρο της ΠΟΜΕΝΣ, Ηλία Κολλύρη, έδωσαν ο κορυφαίος συνταγματολόγος – Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Νίκος Αλιβιζάτος και ο Εργατολόγος και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν ο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις επιπτώσεις που φέρνει στην σταδιοδρομία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το νέο βαθμολόγιο, ως κομβικό μέρος του νομοσχεδίου.

Οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες ανέδειξαν τις μεγάλες αδικίες που δημιουργεί η επιχειρούμενη «βίαιη» – όπως χαρακτηρίστηκε – μετάβαση, χωρίς να συντρέχουν ειδικοί λόγοι, που να επιβάλλουν τέτοια μεταβολή στο όνομα του δημοσίου συμφέροντος.

«Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, που εισήχθησαν με Πανελλήνιες εξετάσεις και έκαναν την επιλογή αυτή με βάση συγκεκριμένες προκηρύξεις, βλέπουν αιφνιδιαστικά να ανατρέπονται τα δικαιώματα και οι προοπτικές τους. Από τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, τώρα καθηλώνονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή ή σε κατώτερους αξιωματικούς. Είναι σαν η ίδια η Πολιτεία να ακυρώνει τις δεσμεύσεις που έδωσε στους ίδιους και στις οικογένειές τους» ανέφερε ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ στην εναρκτήρια ομιλία του, οριοθετώντας τον πυρήνα του προβλήματος για τον οποίο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αντιδρούν.

Όπως επισημαίνουν οι στρατιωτικοί, απόφοιτοι ΑΣΣΥ που μπήκαν έχοντας την προσδοκία να φτάσουν Αντισυνταγματάρχες όπως η προκήρυξη τους προέβλεπε : Με το νέο προτεινόμενο βαθμολόγιο, όπως φαίνεται, θα πέφτουν 5 βαθμούς κάτω – δηλαδή θα φτάνουν Ανθυπασπιστές.

Όμως, και παλαιοί, απόφοιτοι ΑΣΣΥ που μπήκαν στην απαιτητική διαδικασία να περάσουν σε ένα ΑΕΙ για να φτάσουν Συνταγματάρχες όπως ο νόμος προέβλεπε, δαπανώντας χρήματα, αφιερώνοντας προσωπικό και οικογενειακό χρόνο για τουλάχιστον 4 χρόνια, ταυτόχρονα με τις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις : Με το νέο προτεινόμενο βαθμολόγιο οι μεν νέοι ΑΣΣΥ θα φτάνουν Ανθυπασπιστές ( δηλαδή 6 βαθμούς κάτω ) και οι παλαιότεροι θα φτάνουν κατώτεροι Αξιωματικοί ( από 3 έως 5 βαθμούς κάτω).

Και δεν είναι μόνο οι ΑΣΣΥ. Το πολυνομοσχέδιο επηρεάζει και τους ΑΣΕΙ, αυξάνοντας τον χρόνο παραμονής για προαγωγή. Πλήττει τους ΕΜΘ, αφαιρώντας μέχρι και τρεις βαθμούς από την εξέλιξή τους. Υποβαθμίζει τους ΕΠ.ΟΠ., που από Ανθυπασπιστές μένουν Επιλοχίες.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι δημιουργείται ένα βαθμολογικό τοπίο που αντί να εκπέμπει ελπίδα και προσδοκίες για την βελτιστοποίηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρνει απογοήτευση και γκρίνιες.

Και το σημαντικότερο απ’ όλα είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας τα τελευταία χρόνια έχουν χαρακτηρίσει τα στελέχη ως πολλαπλασιαστές ισχύος, που με τις ικανότητές τους μπορούν και κάνουν πραγματικά επικίνδυνα τα οπλικά συστήματα που αποκτώνται από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί σε αυτό το βαθμολογικό τοπίο δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος, όταν ακόμα και οι αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις προαναγγέλλονται χρόνια πριν για να υπάρχει προετοιμασία; Πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται αιφνιδιαστικά η βαθμολογική εξέλιξη ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρέμβαση του Ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του ΕΚΠΑ, Νίκου Αλιβιζάτου, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι η έλλειψη μεταβατικής περιόδου και η αιφνιδιαστική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ενδέχεται να προσκρούει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία.

Δέχθηκε και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους αλλά και από πάνω από 3.000 στρατιωτικούς που παρακολουθούσαν μέσω live streaming την ημερίδα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Δημήτρης Βερβεσός, επεσήμανε ότι πρόκειται για ρυθμίσεις που εγείρουν σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας και δικαιοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ένα δίκαιο, σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο εξέλιξης για τους στρατιωτικούς.

Ο Συνταγματολόγος, Ν. Αλιβιζάτος, που όπως τόνισε είχε διαβάσει όλο το υπο διαβούλευση νομοσχέδιο, τόνισε ότι έχει γίνει μία πολύ σοβαρή προσέγγιση του ζητήματος οργάνωσης και αναδιάρθρωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ΠΟΜΕΝΣ να ηγηθεί της συζήτησης με τους συντάκτες του νομοσχεδίου ώστε να υπάρξουν οι ανάλογες αλλαγές που προσκρούουν στις Συνταγματικές Αρχές, με τον Πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δ. Βερβεσό να συνυπογράφει την πρωτοβουλία και να ενώνει τις δυνάμεις του με την νομική υπηρεσία της ΠΟΜΕΝΣ.

Ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΜΕΝΣ, Αλκιβιάδης Ευαγγελάτος ,παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αναφορικά με τη βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών, των Υπαξιωματικών και την Επαγγελματιών Οπλιτών, καθώς και τις μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τα ήδη υπηρετούντα στελέχη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θεσμός των ΑΣΣΥ θίγεται περισσότερο. Τόνισε ότι η βαθμολογική καθήλωση είναι αναμφισβήτητη και υπαρκτή, ανεξάρτητα από τις οποίες μισθολογικές αυξήσεις.

Η επίσημη πρόταση της ΠΟΜΕΝΣ, αναφέρει ξεκάθαρα πώς οι όποιες νέες ρυθμίσεις πρέπει να ΜΗΝ έχουν αναδρομική ισχύ αλλά να αφορούν αποκλειστικά τους νεοεισερχόμενους στις Ένοπλες Δυνάμεις μέσω των διαφόρων θεσμών (στρατιωτικές σχολές, ΕΠΟΠ κλπ), ώστε κάθε νεοεισερχόμενος να γνωρίζει από πρίν την σταδιοδρομική του πορεία, χωρίς “εκπλήξεις”.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, δεν πρόκειται να καθίσουν μέχρι τις τελικές συζητήσεις με σταυρωμένα χέρια, προαναγγέλοντας το επόμενο Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 μεγάλη συγκέντρωση στην Παλαιά Βουλή ενώ την ίδια ακριβώς ώρα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεών σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιούν θεσμικές συναντήσεις με βουλευτές όλων των κομμάτων.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ημερίδες σε όλη τη χώρα για την ενημέρωση των στελεχών των ΕΔ ενώ θα παρουσιαστούν όλες οι νομικές προτάσεις στους τομεάρχες άμυνας των κομμάτων.

Τέλος διαμηνύεται ότι αν προχωρήσει και ψηφιστεί το νομοσχέδιο όπως είναι σήμερα, θα υπάρξουν δύο στάδια προσβολής του.

Αρχικά, θα εκδοθούν τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που θα ορίζουν την βαθμολογική εξέλιξη όσων υπηρετούν σήμερα: αυτά τα Διατάγματα, που εκτιμάται κατά τους στρατιωτικούς ότι θα κινούνται στην λογική της βαθμολογικής καθήλωσης των συναδέλφων, η ΠΟΜΕΝΣ είναι αποφασισμένη να τα προσβάλλει δικαστικά άμεσα. «Σε αυτές τις προσφυγές θα καλέσουμε όλα τα μέλη μας που θίγονται προκειμένου να συμμετέχουν, χωρίς κανένα κόστος» ανέφερε ο κος Κολλύρης, προσθέτοντας: «Αλλά και μεταγενέστερα αν χρειαστεί, όταν κάθε σειρά θα συμπληρώνει τον χρόνο προαγωγής της, αν κριθεί σκόπιμο και ωφέλιμο για τους συναδέλφους, η ΠΟΜΕΝΣ θα λάβει πρωτοβουλίες ώστε τα μέλη μας να ασκήσουν όλα τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται χωρίς να έχουν επίσης οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση».