Πετρέλαιο θέρμανσης: Απογείωση… τιμών, μετά την πτώση της θερμοκρασίας

Τη Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν το κόστος της ενέργειας να ανεβαίνει. Ωστόσο, μαζί με τα πρώτα κρύα, ήρθαν και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους καταναλωτές.

Με την πτώση της θερμοκρασίας, η τιμή του πετρελαίου «τσίμπησε». Όπως λένε καταναλωτές, «εμένα μου φάνηκε ανεβασμένη προσωπικά. Πέρσι μας βγήκε για δύο άτομα που μένουν στο σπίτι πάνω από χίλια ευρώ». Οι πολίτες τονίζουν πως για να καταφέρουν να ζεσταθούν, πρέπει να περιορίσουν άλλες ανάγκες, όπως τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.

Η πρεμιέρα της διάθεσης πετρελαίου στις 15 Οκτωβρίου έγινε με μέση πανελλαδική τιμή 1,128 ευρώ και στην Αττική 1,096 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά, η μέση τιμή ανέβηκε στα 1,16 ευρώ πανελλαδικά και στα 1,14 ευρώ στην Αττική. Στην Ηπειρωτική Ελλάδα, η τιμή φτάνει ή και ξεπερνά τα 1,20 ευρώ, ενώ σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα και η Κρήτη, το κόστος αγγίζει ακόμη και τα 1,28 ευρώ το λίτρο.

Οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, εξετάζοντας κάθε προσφορά και αναμένοντας με αγωνία το άνοιγμα της πλατφόρμας του επιδόματος θέρμανσης. Όπως λένε, χωρίς αυτή τη στήριξη είναι δύσκολο να καλύψουν τα έξοδα για τη ζέστη του σπιτιού.

Στον Χορτιάτη, το κόστος θέρμανσης χαρακτηρίζεται δυσβάσταχτο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να μειώσουν τις δαπάνες όπου μπορούν, προκειμένου να μπορέσουν να ανάψουν το καλοριφέρ. «Εδώ έχουμε αρχίσει από τον Οκτώβριο να βάζουμε, που έχουμε ανάψει. Και είναι πάρα πολύ ακριβό», λένε χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα, λοιπόν, ανοίγει επίσημα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να λάβουν περίπου 670.000 δικαιούχοι σε όλη τη χώρα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαρύ ενεργειακό περιβάλλον και ενόψει ενός χειμώνα που προμηνύεται δύσκολος για τα ελληνικά νοικοκυριά.

