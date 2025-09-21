ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα λάβουν το ειδικό «επίδομα ενοικίου» στις 30 Σεπτεμβρίου – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδικό «επίδομα ενοικίου» έως και 362 ευρώ για τον μήνα Σεπτέμβριο θα χορηγήσει σε λίγες ημέρες υπό προϋποθέσεις ο ΟΠΕΚΑ σε συνταξιούχους.

Της Κατερίνας Φεσσά

Πρόκειται για το επίδομα στεγαστικής συνδρομής το οποίο θα καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ σε ανασφάλιστους υπερήλικες ηλικίας άνω των 67 ετών που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους, που πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και η σχετική αίτηση τους έχει υποβληθεί στον αρμόδιο δήμο και έχει εγκριθεί. Το μέτρο αυτό δίνει «ανάσα» στους πολίτες αυτούς που βρίσκονται πάνω από αυτό το ηλικιακό όριο, δεν έχουν σύνταξη και που πληρώνουν ακόμη ενοίκιο για το σπίτι.

Τα «ψιλά γράμματα» που πρέπει να γνωρίζετε για τη χορήγηση του επιδόματος

Ορισμένα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση του επιδόματος είναι τα εξής:

1) Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται ολόκληρο το ποσό του επιδόματος

Για παράδειγμα εάν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 300 ευρώ, δηλαδή λιγότερα από 362 ευρώ, τότε μπορεί να λάβει ολόκληρο το ποσό που έχει συμφωνηθεί και που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο.

2) Οι προϋποθέσεις

Για να λάβει κάποιος την εν λόγω παροχή θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχει συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας του.

Να μην ξεπερνά τις 4.320 ευρώ το ετήσιο φορολογητέο, πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του ανασφάλιστου υπερήλικα. Ενώ εάν πρόκειται για ανασφάλιστα ζεύγη τότε το εισόδημα αυτό δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ.

Να μην λαμβάνει και να μην έχει υποβάλει αίτηση ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του για συνταξιοδότηση από φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής, με εξαίρεση την (σύνταξη) παροχή του ανασφάλιστου υπερήλικα.

Να μην έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή αμφότεροι από κοινού πλήρες δικαίωμα (100%) κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο με χρήση κατοικίας. Επίσης δεν θα πρέπει να του έχει παραχωρηθεί δωρεάν ακίνητο για τη στέγασή του αλλά ούτε και να έχει μεταβιβάσει μετά τη δημοσίευση του ν.4756/2020 με συμβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής ή δωρεάς το ανωτέρω δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε τέτοιο ακίνητο.

Να μην φιλοξενεί τρίτα άτομα ή να μην διαβεί σε προνοιακό ίδρυμα κλειστής φροντίδας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις φιλοξενίας:

α) ανηλίκου με το οποίο ο αιτών ή η σύζυγός του συνδέεται με συγγένεια α΄ ή β΄ βαθμού,

β) ατόμου με αναπηρία διαπιστωμένη από τα αρμόδια κατά νόμο όργανα, συνδεόμενο με τον αιτούντα ή τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης με συγγένεια α΄ ή β βαθμού.

Να μην εργάζεται ο ίδιος ο/η σύζυγός τους ή το έτερο μέρος συμβίωσης.

Να μην συντηρείται από τρίτο, πλην συζύγου, άτομο και να μην επιδοτείται με κάποιο άλλο επίδομα για τον ίδιο σκοπό.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 7.000 ευρώ. Ενώ εάν πρόκειται για ζεύγος ή έτερο συμφώνου συμβίωσης, τότε δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10.500 ευρώ.

Να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για το επίδομα.

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό του επιδόματος κανονικά στον τραπεζικό λογαριασμό τους και όχι μέσω προπληρωμένης κάρτας

3) Ποιοι «κόβονται»

Εκτός της χορήγησης του επιδόματος θα μείνουν:

Όσοι έχουν ιδιόκτητο σπίτι στο όνομά τους.

Όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης. Διευκρινίζεται πως ο δικαιούχος θα πρέπει να επιλέξει εάν θα λαμβάνει το επίδομα στέγασης ή το επίδομα στεγαστικής συνδρομής .

Οι πολίτες που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος. Δηλαδή συνταξιοδοτούνται οι ίδιοι ή και ο/η σύζυγός τους από κάποιον ελληνικό ή ξένο φορέα.

Ωστόσο εάν κάποιος είναι συνταξιούχος ανασφάλιστος υπερήλικας δεν θα έχει πρόβλημα για να λάβει το επίδομα στεγαστικής συνδρομής