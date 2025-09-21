ΗΠΑ: Πληροφορίες για τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στο Νιου Χάμσαϊρ – Συνελήφθη ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε έναν χώρο εκδηλώσεων της επαρχίας του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του προέδρου των Τραμπ σταματά την απογραφή της πείνας

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Sky Meadow Country Club στην πόλη Νάσουα όταν ένοπλος άνοιξε πυρ γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα).

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι οι δύο ύποπτοι διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος, ο ένας συνελήφθη και ο άλλος παραμένει ελεύθερος και αναζητείται.

Ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία της Νάσουα που ανέλαβε την έρευνα επικαλούμενη και βίντεο κλειστού κυκλώματος επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μόνο ένας δράστης, ο οποίος κρατείται.

Μάλιστα τονίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των θυμάτων.

Σημειώνεται ότι η Νάσουα βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βοστώνης, στα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ με τη Μασαχουσέτης.

Εκδόθηκε εντολή για την παραμονή των κατοίκων σε κλειστά κτήρια στη γειτονική πόλη Ντάνσταμπλ της Μασαχουσέτης, «για προληπτικούς λόγους» λόγω της ενεργής απειλής στη Νάσουα, σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ντάνσταμπλ. Η εντολή καλεί τους κατοίκους να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ξένους στα σπίτια τους και να παραμείνουν μέσα μέχρι νεωτέρας.

Το Sky Meadow County Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, είναι ένα ιδιωτικό κλαμπ που λειτουργεί ως χώρος για διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμοι.

Πηγή: AP, CNN

