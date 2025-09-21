ΗΠΑ: Πληροφορίες για τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς στο Νιου Χάμσαϊρ – Συνελήφθη ο δράστης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε έναν χώρο εκδηλώσεων της επαρχίας του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η επίθεση έλαβε χώρα στο Sky Meadow Country Club στην πόλη Νάσουα όταν ένοπλος άνοιξε πυρ γύρω στις 19:30 (τοπική ώρα).

Η αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι οι δύο ύποπτοι διέφυγαν από τον τόπο του εγκλήματος, ο ένας συνελήφθη και ο άλλος παραμένει ελεύθερος και αναζητείται.

The Nashua Department is currently investigating an incident at Sky Meadow Country Club involving multiple gunshot victims. There are two armed suspects that have fled the area. 1 suspect has been detained and the other suspect is still at large. Anyone with information is… — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025

Ωστόσο σε νεότερη ενημέρωση η αστυνομία της Νάσουα που ανέλαβε την έρευνα επικαλούμενη και βίντεο κλειστού κυκλώματος επιβεβαίωσε ότι υπήρχε μόνο ένας δράστης, ο οποίος κρατείται.

Μάλιστα τονίζει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάσταση των θυμάτων.

Video surveillance has confirmed there was only one shooter and they are currently being detained. The scene is still an active investigation but there is no further danger to the public. — Nashua Police (@NashuaPolice) September 21, 2025

Σημειώνεται ότι η Νάσουα βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βοστώνης, στα σύνορα του Νιου Χάμσαϊρ με τη Μασαχουσέτης.

Εκδόθηκε εντολή για την παραμονή των κατοίκων σε κλειστά κτήρια στη γειτονική πόλη Ντάνσταμπλ της Μασαχουσέτης, «για προληπτικούς λόγους» λόγω της ενεργής απειλής στη Νάσουα, σύμφωνα με την υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Ντάνσταμπλ. Η εντολή καλεί τους κατοίκους να κλειδώσουν πόρτες και παράθυρα, να μην επιτρέπουν την είσοδο σε ξένους στα σπίτια τους και να παραμείνουν μέσα μέχρι νεωτέρας.

🇺🇸 BREAKING: Multiple people shot at Sky Meadow Country Club in Nashua, #NewHampshire. Police say two armed suspects fled the scene, but one has been captured. The other suspect is still at large. pic.twitter.com/cLzG5GhywB — GlobesEye (@globeseye) September 21, 2025

Το Sky Meadow County Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, είναι ένα ιδιωτικό κλαμπ που λειτουργεί ως χώρος για διάφορες εκδηλώσεις, όπως γάμοι.

Πηγή: AP, CNN